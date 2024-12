Dólar esbarra nos R$ 6,30; Ibovespa fica estável após cair mais de 3%

Após a forte queda de mais de 3% na sessõ anterior, o Ibovespa abre o pregão desta quinta-feira, 19, em estabilidade. Já o dólar, que há dias renova as máximas históricas sucessivamente, opera ainda em alta e na máxima do dia alcançou o patamar dos R$ 6,30.

Para tentar conter a forte oscilação da divisa americana, o Banco Central (BC) realizou nesta quinta, das 9h15 às 9h20, um leilão de venda de dólares à vista (o quarto leilão desde semana passada), no valor de US$ 3 bilhões, com diferencial de corte de 0,000300.

Entretanto, assim como as outras, a intervenção da autoridade monetária não surtiu tanto efeito e a moeda segue valorizando.. Em uma nova tentativa, o BC acaba de anunciar um novo leilão à vista de até US$ 5 bilhões entre 10h35 e 10h40. O movimento ajudou o real a apreciar-se.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,47% aos 121.327 pontos

+0,47% aos 121.327 pontos Dólar: -0,46% aos R$ 6,237

Entre os fatores que contribuem para a apreciação do dólar foram as falas de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Apesar do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) ter cortado os juros em 0,25 pontos percentuais (p.p.) no último encontro do ano (o terceiro corte seguido), tanto o comunicado como o discurso de Powell vieram em um tom mais hawkish.

"A decisão não unânime, as mudanças nas projeções econômicas, os comentários de Powell ao balanço de riscos inflacionários durante a entrevista coletiva e sua ressalva acerca das incertezas olhando a frente, indicam que devemos ver uma pausa nos cortes de juros na reunião de janeiro", afirma William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue.

No documento, o Fed afirmou que os riscos para atingir seus objetivos de emprego e inflação estão "equilibrados", mas diz que a perspectiva econômica é incerta.

A expectativa de que o ciclo de corte nos EUA pause, devido à resiliência da economia americana, impulsionou os treasuries para cima, o que colabora para a apreciação do dólar.

Soma-se a isso a ainda desconfiança dos agentes fiscais em relação à condução fiscal pelo governo – apesar da aprovação do texto-base do pacote de gastos na terça-feira, 17.

Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, em conversa com jornalistas, sobre possíveis ataques especulativos à economia brasileira, o que piorou o humor dos investidores.

"Pode estar havendo [ataques especulativos no dólar], não estou querendo aqui fazer juízo sobre isso, porque a Fazenda trabalha com os fundamentos. E esses movimentos mais especulativos são coibidos com a intervenção do Tesouro e Banco Central. Então, funciona assim”, disse.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.