'Não é correto tratar o mercado como bloco monolítico', diz Galípolo, ao negar ataque especulativo

O diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta quinta-feira, 19, que não é correto afirmar que o Brasil sobre um ataque cambial especulativo.

“Não é correto tratar o mercado como um bloco monolítico, andando em um sentido. O mercado funciona com posições contrarias. Toda vez que um ativo se move, existem vencedores e perdedores. Eu acho que a ideia de ataque especulativo não representa bem o que está ocorrendo”, disse.

Galípolo também afirmou que tem repassado essa posição aos membros do governo quando é chamado para debater o encarecimento do dólar.

“Essa minha intervenção é bem compreendida por [Fernando] Haddad, [Simone] Tebet, [Geraldo] Alckmin e Lula, que concorda, quando eu tenho esse diálogo com ele sempre. Tem muito ruído, mas é importante esclarecer. No fim do dia, cabe a nós fazer o melhor trabalho possível”, disse.

Questionado sobre eventuais pressões políticas que venha a sofrer do governo petista para mudar a sinalização de duas altas de juros nas próximas duas reuniões, Galípolo afirmou que elas são legítimas em uma democracia.

“A gente vai lidar com pressões políticas. Todo mundo tem o direito de opinar. Mas a decisão é feita na reunião do Copom pelos nove diretores do board”, disse.