Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta segunda-feira, 17

O Ibovespa recua nas negociações desta segunda, acompanhando a queda em bloco das ações de grandes bancos

Mais um dia de expectativa no mercado com o julgamento no STF, que pode ditar o rumo das relações entre Brasil e Estados Unidos (b3/Divulgação)

Mais um dia de expectativa no mercado com o julgamento no STF, que pode ditar o rumo das relações entre Brasil e Estados Unidos (b3/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 11h25.

Última atualização em 17 de novembro de 2025 às 13h17.

O Ibovespa operar próximo da estabilidade nesta segunda-feira, após registrar queda de 0,33%. Às 13h07, o principal índice acionário da B3 tinha leve baixa de 0,11% aos 157.671 pontos.

A Bolsa de Valores é pressionada pela queda nas ações do setor bancário, que caem em bloco. Os papéis preferenciais, com prioridade no recebimento de dividendos, do Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4) recuam 0,51% e 0,12%, respectivamente. Assim como as ordinárias, com direito a voto, do Banco do Brasil (BBAS3), que registra perda de 0,40%.

As units do Santander (SANB11) e BTG (BPAC11) também caem 0,30% e 0,11%. Por outro lado, a alta nas ações da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3 e PETR4), também de peso no índice, impedem uma queda maior.

O recuo mais intenso de mais cedo no índice também indicava que os investidores ajustavam posições em meio a uma agenda de eventos carregada, principalmente nos Estados Unidos.

Há certa cautela sobre a trajetória dos juros no país. O mercado aguarda a volta dos dados após o maior shutdown da história dos EUA, com a divulgação neste segunda dos números de gastos com construção de agosto e dos discursos de vários dirigentes do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

A incerteza sobre o futuro da política monetária também pressiona o real, que cai frente ao dólar. Por volta das 13h07, a moeda norte-americana subia 0,28%, vendida a R$ 5,312.

No cenário doméstico, o foco recai sobre o Boletim Focus. As projeções atualizadas reforçam que a inflação esperada para 2025 recuou para abaixo do limite da meta, o que pode abrir espaço para revisões nos cenários de juros.

O mercado também repercute o IBC-Br, considerado uma prévia do PIB. O indicador caiu 0,24% em setembro na comparação com agosto, após ter subido 0,4% no mês anterior, movimento que reforça sinais de desaceleração da atividade. O resultado veio pior do que o esperado, que apontava queda de 0,5% a alta de 0,3%.

Queda no Brasil e nos EUA

As principais bolsas de Nova York operam em queda. O Dow Jones recua 0,48%, seguido pelo S&P 500, com queda de 0,50%, e Nasdaq, que cai 0,52%.

Em Wall Street, os investidores estão de olho nos resultados trimestrais da Nvidia, assim como nas decisões do Fed. O foco dos operadores está no relatório de empregos, o payroll, de setembro, que deve ser publicado já na quinta, 20.

O ambiente de cautela também pesou nas negociações das bolsas asiáticas, que fecharam em queda. O índice Nikkei, do Japão, caiu 0,10%; assim como o Hang Seng, de Hong Kong, que cedeu 0,7%, e o Xangai Composto, queda de 0,46%. Na China e no Japão pesaram as tensões geopolíticas entre os dois países.

O conflito eclodiu após a líder japonesa, Sanae Takaichi, dizer aos parlamentares neste mês que um ataque chinês a Taiwan, que ameaçasse a sobrevivência do Japão, poderia desencadear uma resposta militar.

Em resposta, o Ministério da Defesa da China afirmou que o Japão sofrerá uma "derrota esmagadora" nas mãos de militares chineses se tentar usar a força para intervir na ilha. Os embaixadores foram convocados para consultas sobre a crise diplomática.

O Taiex, principal índice de Taiwan, registrou alta de 0,2%. O movimento também foi seguido pelo sul-coreano Kospi, que subiu 1,94%.

Acompanhe tudo sobre:bolsas-de-valoresIbovespaMercadosAções

Mais de Invest

Emirates faz pedido de compra de 65 aviões da Boeing por US$ 38 bi

Ações da Saab disparam após Colômbia fazer pedido bilionário de caças

Ibovespa sobe 31% no ano: o que a economia real ganha com isso?

Prévia do PIB do Brasil e Galípolo: o que move os mercados nesta segunda

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Em 3 anos, Brasil alcançou um dos seus maiores avanços na direção da soberania digital

Pop

Paul McCartney protesta contra IA com música 'silenciosa'

EXAME Agro

Brasil pode vender mais cortes de carne aos EUA após tarifa cair, diz Abiec

Tecnologia

Agora o objetivo é a Lua: Bezos, Musk e Google querem IA no espaço