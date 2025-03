Quem é Ricardo Faria, o empresário que produz 5 bilhões de ovos por ano

Foi de uma viagem para a Califórnia, nos Estados Unidos, ainda na adolescência, que Ricardo Faria, fundador da Granja Faria, decidiu trocar os planos de estudar medicina pela agronomia. Anos mais tarde, a escolha se provou mais do que acertada. O engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, virou o 'Rei do Ovo'.

O apelido se deve aos números gigantescos do seu negócio. Fundada em 2006, a Granja Faria se tornou a maior produtora de ovos comerciais, férteis e pintos no Brasil. Com 2.500 funcionários em 34 unidades produtivas, fornece cerca de 14 milhões de ovos por dia.

Com investimento de US$ 16 mil, Faria iniciou a operação da Lavebras, uma lavanderia industrial, em 1997. Mas decidiu sair do setor de lavanderia industrial e investir no agronegócio. Em 2022, a receita agro saiu de R$ 183 milhões em 2017, ano em que vendeu a Lavebras, para mais de R$ 2 bilhões, dividida igualmente entre a produção de grãos e de ovos. Em 2019, a Granja Faria comprou a Asa e a Lana, em Minas Gerais, e a operação triplicou de tamanho. A receita saiu de R$ 214 milhões para R$ 683 milhões.

O empresário investe na compra da Granja Alexaves e a receita da Granja Faria atinge R$ 1 bilhão pela primeira vez. Ricardo Faria se torna o quinto maior produtor de grãos do Brasil, com 120.000 hectares cultivados.

Do Brasil para o mundo

Em 2024, um período difícil para muitas companhias do agronegócio, o empresário catarinense teve motivos de sobra para celebrar. A empresa registrou um crescimento de 50% e hoje exporta ovos férteis para 18 países. Foram exportados 100 milhões de ovos férteis no ano passado.

A expectativa é que a Granja Faria voe de novo para fora do ninho brasileiro com os planos de internacionalização. O mercado global de ovos é promissor. O ano passado, foi avaliado em 150,83 bilhões de dólares. A previsão é que o mercado cresça de 158,81 bilhões de dólares em 2025 para 222,86 bilhões de dólares até 2032.

No ano passado, a Granja Faria anunciou a aquisição da Hevo, a segunda maior produtora de ovos da Espanha, por 120 milhões de euros. Neste mês, Ricardo Faria comprou por US$ 1,1 bilhão a Hillandale Farms, uma das maiores produtoras de ovos dos Estados Unidos.

A aquisição foi realizada via Global Eggs, a holding internacional controlada por Faria e por seus sócios na Granja Faria, mas com uma estrutura separada. Como parte da transação, o braço de private equity do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) investirá US$ 300 milhões na Global Eggs em troca de uma participação acionária de 11%. A holding adiou seu IPO nos Estados Unidos.

O empresário projeta dobrar a produção ainda neste ano com a conclusão da transação. Com o acordo, a Global Eggs terá receita de US$ 2 bilhões, com Ebitda na casa dos US$ 500 milhões.

Em entrevista exclusiva ao Insight, Ricardo Faria disse que suas galinhas dos ovos de ouro são as “happy underperformers”, empresas que “até vão bem, mas que podem ter um desempenho muito melhor” se aplicadas as técnicas consolidadas pela Granja Faria. “É nesse último perfil que sei operar, que me encaixo e onde conseguimos entregar mais valor”.