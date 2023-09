Ibovespa agora: bolsa opera em alta com commodities e dados de serviços

O Ibovespa abre com alta nesta quinta-feira, 14, repercutindo os dados de serviços no Brasil, que vieram acima do esperado. No internacional, os investidores digerem a decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE) e o Índice de Preço ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Antes da abertura do mercado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou dados referentes ao volume de serviços do mês de julho. Com o terceiro resultado positivo consecutivo do indicador, houve uma alta de 0,5% ante junho. Frente a julho do ano passado, o avanço foi de 3,5%.

“O resultado deriva da melhora da renda real dos trabalhadores e, em especial, da massa salarial em patamar recorde segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE. Este comportamento aponta mais uma vez para um terceiro trimestre ainda melhor que o segundo, uma vez que a variável chave - renda - permanece no campo positivo”, explica o economista André Perfeito.

Ibovespa agora

IBOV: +0,64%, aos 118.904 pontos.

Na zona do euro, o BCE elevou novamente a taxa de juros em 0,25 ponto percentual - optando por conter a inflação, ainda que o caminho possa levar à recessão econômica. Com isso, os juros básicos atingiram a sua máxima histórica: 4%.

Enquanto isso, nos EUA o PPI ficou acima das expectativas. Segundo o Departamento do Trabalho, o indicador em agosto subiu 0,7% ante julho, enquanto no comparativo anual o avanço foi de 1,6%. Os investidores esperavam altas de 0,4% mensal e 1,2% no anual.

As vendas do varejo americano também vieram acima do esperado. Segundo o Departamento do Comércio, a variação positiva foi de 0,6% em agosto em relação a julho, totalizando US$ 697,6 bilhões. A expectativa dos especialistas era uma alta de 0,1%.

“Os índices futuros nos EUA perderam um pouco da alta que apresentavam no início da manhã, após o PPI e as vendas do varejo que vieram acima das expectativas. Isso decepcionou um pouco o mercado e trouxe dúvidas quanto à decisão do Fed, na próxima semana”, pontua Marcelo Boragini, sócio e especialista em renda variável da Davos Investimentos.

Por fim, as commodities avançam no mercado internacional e ajudam a manter o Ibovespa hoje em alta. O petróleo Brent sobe 1,35% e o WTI, 1,29%. Já o minério de ferro fechou com alta de 0,82%, com a tonelada cotada a 863,50 iuanes (aproximadamente US$ 118,70). Com isso, mineradoras e siderúrgicas sobem em bloco no índice.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em queda. A moeda americana cai 0,74% a R$ 4,880, com mercado reagindo à divulgação da inflação dos EUA de agosto. Ontem, o dólar fechou em queda de 0,72%, cotado a R$ 4,917.

Maiores altas do Ibovespa

Bradespar ( BRAP4 ) : +4,97%

CSN ( CSNA3 ) : +3,65%

Vale (VALE3) : +3,36%

Maiores quedas do Ibovespa

Localiza ( RENT3 ) : - 1,70%

Cyrella ( CYRE3 ) : - 1,29%

MRV (MRVE3) : - 0,85%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.