B3 suspende negociação da Petrobras (PETR4) após divulgação de nova diretoria

A B3 suspendeu as negociações das ações da Petrobras (PETR3/PETR4) na tarde desta sexta-feira, 14, após a empresa divulgar fato relevante no meio do pregão, indicando novos membros para diretoria. As negociações foram retomadas às 15h34, após leilão de cinco minutos, e os papéis voltaram em queda de cerca de 2%.

Petrobras (PETR4) : - 2,09%

: - 2,09% Petrobras (PETR3): - 1,19%

A nova presidente, Magda Chambriard, indicou três novos membros para a composição da diretoria:

Fernando Melgarejo, para diretoria executiva financeira e de relacionamento com investidores;

Renata Baruzzi para diretoria executiva de engenharia, tecnologia e inovação;

Sylvia dos Anjos, para diretoria executiva de exploração e produção.

As indicações ainda serão submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa. Entre elas, as análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório, além da apreciação do Comitê de Pessoas. Em seguida, passam por aprovação do Conselho de Administração.

Os atuais diretores permanecem em suas posições até que seja concluído o processo de governança interna.

"Em nome de todos os trabalhadores da Petrobras, agradeço desde já aos diretores Carlos José do Nascimento Travassos e Joelson Falcão Mendes pela liderança, dedicação e valiosa contribuição dada ao desenvolvimento da Petrobras ao longo de suas carreiras na companhia. Alterações na composição da diretoria são naturais do processo de gestão da mudança e em nada desabonam a competência e o comprometimento dos colegas que saem", disse Chambriard, em nota.