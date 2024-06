Nem CXSE3, nem BBSE3: veja a melhor seguradora da bolsa para investir

Quando se fala em dividendos, as seguradoras da bolsa estão entre as opções preferidas dos investidores por conta dos resultados resilientes e da boa geração de caixa.

Dentre as companhias do setor, BB Seguridade (BBSE3) e Caixa Seguridade (CXSE3) são as mais comentadas. De fato, as duas companhias são as mais valiosas do segmento listadas na B3.

No entanto, para o analista Ruy Hungria, da Empiricus, a grande oportunidade do setor não está em nenhuma das duas gigantes, mas em outra ação que, além de pagar bons dividendos, está com um desconto relevante em relação aos seus pares.

BB Seguridade pode sentir efeitos da grande exposição ao agro

No caso da BB Seguridade, a exposição ao agronegócio, que havia sido um trunfo nos últimos anos, agora pode ser um ponto negativo para as ações.

Isso porque, além da forte base de comparação (veja no gráfico abaixo), os eventos climáticos recentes deixaram a meta de crescimento ainda mais difícil para a companhia, avalia Ruy Hungria.

A forte base de comparação combinada aos efeitos do El Niño, inclusive, foram os principais motivos para os analistas trocarem BBSE3 por CXSE3, no final de 2023.

A troca se mostrou acertada, com uma diferença de valorização de quase 30 pontos percentuais a favor das ações da Caixa Seguridade.

Caixa Seguridade: bom desempenho pode ter deixado ações menos atrativas

Mas, como disse o escritor e pesquisador de gestão de empresas Peter Drucker, “as árvores não crescem até o céu”.

E este é um dos principais motivos pelos quais as ações da Caixa Seguridade deixaram de ser recomendadas pela Empiricus Research.

As ações CXSE3 sobem mais de 30% na janela de 12 meses e cerca de 12% em 2024 – um ano ruim para os ativos de risco brasileiros.

“O motivo da alta foi a maior exposição a um segmento que tem pouca volatilidade (habitacional e residencial) e que tem se beneficiado dos cada vez mais dispendiosos programas de incentivo habitacional do governo”, afirmou Ruy.

No entanto, com a forte alta, o analista se diz menos confortável na tese, já que a troca de BB Seguridade por Caixa Seguridade parece ter virado consenso no mercado e os múltiplos agora estão longe de ser uma barganha.

“Com a ação negociando a 12 vezes os seus lucros, os investidores começarão a ficar bem mais exigentes com os resultados da companhia. Apesar do bom trabalho, CXSE3 ainda não conquistou o selo de ‘quality’ para encararmos esse forte reapreçamento com tranquilidade”, afirmou Hungria.

Seguradora líder em seu segmento negocia com desconto e é boa pagadora de dividendos, diz analista

Neste sentido, os analistas optaram por mais uma mudança, na intenção de “chegar antes” do mercado e obter retorno com ganho de capital e dividendos, como foi no caso da Caixa Seguridade.

“É uma empresa com um histórico muito bom de longo prazo, de geração de valor e de pagamento de dividendos, e que tem negociado com desconto em relação às principais seguradoras listadas”, afirma o analista.

Para se ter noção, Ruy Hungria estima que o desconto dessa seguradora é de “30% a 40%” em relação à Caixa Seguridade.

A seguradora é líder em seu segmento de atuação, com 28% de participação de mercado. Além disso, a companhia apresentou resultados resilientes em 2023 e no primeiro trimestre de 2024, avalia Ruy.

O lucro em 2023, inclusive, apresentou alta de 99,7% em relação ao ano anterior e não deve parar por aí. “É uma companhia que vem crescendo em novas verticais, como saúde e banco”.

Com tantas qualidades, por que a ação ainda está barata?

Segundo Ruy, um dos motivos é que o papel foi punido de maneira exagerada por conta do receio com a recente tragédia no Rio Grande do Sul.

De acordo com os cálculos do analista, o impacto, embora existente, será menor que o precificado pelo mercado. “É uma oportunidade que apareceu e nós aproveitamos.”

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.