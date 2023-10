Ibovespa agora: bolsa opera em queda com dados fracos dos EUA e China

O Ibovespa desta sexta-feira, 13, opera em queda na volta do feriado. Na véspera, os índices globais repercutiram os dados da inflação dos Estados Unidos e da China. Com a agenda vazia por aqui, o pregão de hoje também deverá ser impactado com os balanços de grandes instituições financeiras. Junto a isso, o dia pode ser marcado por novos desdobramentos da guerra entre Israel e o Hamas, com a expectativa de ataques mais intensos no território palestino.

Na última quinta, 12, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, da sigla em inglês) em setembro fechou em 0,4%, abaixo dos 0,6% registrados em agosto. Segundo Marcio Riauba, gerente de Operações da StoneX, as apostas agora são de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) mantenha as taxas de juros elevadas por lá. “Os yields dos treasures americanos voltaram a subir após o CPI mais forte.”

A economia do país americano deve seguir dando tom aos índices globais com a divulgação do balanço de grandes instituições financeiras. Nesta sexta, bancos como JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, e a gestora BlackRock, darão início à temporada de balanços do terceiro trimestre. Os investidores ficarão de olho nos impactos dos juros elevados nos resultados que serão apresentados.

Ibovespa agora

IBOV: -0,62%, aos 116.323 pontos.

Outros dados econômicos que decepcionaram foram da China. O Escritório Nacional de Estatísticas mostrou que o índice de preços ao consumidor chinês em setembro ficou estável, abaixo do consenso de alta 0,2%. Além disso, o índice de preços ao produtor recuou 2,5%, relativamente acima das projeções de baixa de 2,4%. “Os dados vieram abaixo do esperado, reforçando os temores sobre enfraquecimento da demanda no país”, pontua Riauba.

Enquanto isso, os desdobramentos da guerra no Oriente Médio podem impactar a cotação do petróleo. A sexta-feira 13 poderá ser marcada por novos ataques de Israel à Palestina, fato que pode afetar a demanda global pela commodity. Junto a isso, os preços do petróleo saltam perto de 4% depois que os EUA reforçaram as sanções contra as exportações russas de petróleo, levando a cotação a ficar acima de US$ 90 o barril.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em alta. Nesta sexta, a moeda americana sobe 0,20%, a R$ 5,060. Na última quarta, o dólar fechou em queda de 0,13%, cotado a R$ 5,050.

Maiores altas do Ibovespa

3R Petroleum ( RRRP3 ): +4,57%

Petrobras ( PETR4 ): +2,90%

Petrobras (PETR3): +2,68%

Maiores quedas do Ibovespa

Rede D'Or ( RDOR3 ) : -5,51%

Casas Bahia ( BHIA3 ) : -4,92%

Grupo Soma (SOMA3) : -4,79%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.