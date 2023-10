Prio (PRIO3), 3R (RRRP3) e Petrobras (PETR4) são destaque e lideram altas da bolsa

As ações das companhias petrolíferas lideram as altas do Ibovespa nesta sexta-feira, 13, e avançam em bloco acompanhando os ganhos do petróleo. As privadas Prio (PRIO3) e 3R (RRRP3) puxam a fila com altas perto dos 3%, seguidas pela Petrobras (PETR4).

Prio ( PRIO3 ) : + 3,19%

3R ( RRRP3 ) : + 3,07%

Petrobras ( PETR4 ) : + 2,99%

Petrobras (PETR3) : + 2,73%

Alta do petróleo

No mercado internacional, os preços do petróleo saltam perto de 4%, em meio a sanções impostas pelos Estados Unidos e apreensões com a guerra entre Israel e Hamas. Em reação, a commodity é negociada perto do patamar de US$ 90 o barril.

No Oriente Médio, a preocupação é com uma escalada do conflito que arraste o Irã, grande produtos de petróleo para dentro da guerra. A estimativa da Bloomberg Economics é que o preço do petróleo bruto possa subir para US$ 150 o barril, cortando US$ 1 trilhão da economia mundial.

Para somar às preocupações com a oferta, ontem o governo americano impôs sanções a duas companhias marítimas que violaram o limite máximo do preço do petróleo do G7 estabelecido para conter a guerra entre Rússia e Ucrânia.

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou dois proprietários de petroleiros – um na Turquia e outro nos Emirados Árabes Unidos – que transportam petróleo russo com preços de US$ 80 dólares o barril, enquanto o limite é de US$ 60.

A sanção aumentou os temores sobre a restrição da oferta do petróleo, jogando os preços para cima.