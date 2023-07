Ibovespa agora: bolsa sobe com exterior positivo e balança comercial da China no radar

O Ibovespa avança nesta quinta-feira, 13, seguindo o ambiente externo positivo. As altas em bolsas internacionais ocorre em continuidade do tom positivo desencadeado por dados da inflação americana, que saíram abaixo das expectativas na véspera. O Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) caiu de 4% para 3% na comparação anual. O consenso era de queda para 3,1%. O núcleo do CPI também surpreendeu para baixo, recuando de 5,3% para 4,8%. O mercado projetava uma queda para 5%.

Ibovespa agora

Ibovespa: + 1,43%, 119.352 pontos

"O CPI mais baixo melhorou o clima das blsas do mundo todo. Depois do CPI, consolidou-se a ideia de que o Federal Reserve fará apenas mais uma alta de juro antes de encerrar o ciclo de aperto monetário", comentou Paulo Gala, economista-chefe, do banco Master.

Nesta quinta, investidores repercutem os dados da balança comercial da China, que ficou positiva em US$ 70,62 bilhões de dólares em junho. As exportações tiveram a maior queda em três anos, com baixa anual de 12,4%. A expectativa era de 9,5% de queda. Já as importações recuaram 6,8%, enquanto economistas projetavam uma queda de 4%. Apesar dos números mais fracos que o esperado, as importações de minério de ferro subiram 7,4% no período, contribuindo para a valorização da commodity. nesta madrugada, o minério subiu 1,6% em Dalian e encerrou no maior patamar do mês, perto de US$ 116 por tonelada.

A alta do minério na China contribui no pregão para a valorização das ações da Vale. A mineradora, com a maior fatia do Ibovespa, sobe mais de 1% na bolsa nesta quinta, puxando os ganhos do índice.

Vale (VALE3): + 1,75%

Maiores altas do Ibovespa

Cyrela (CYRE3): + 4,59%

Cogna (COGN3): + 3,79%

CSN (CSNA3): +3,34%

Maiores quedas do Ibovespa

Yduqs (YDUQ3): - 3,35%

Carrefour (CRFB3): - 1,05%

Petz (PETZ3): - 0,73%

Que horas abre a bolsa de valores

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.