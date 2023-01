Quando será a próxima reunião do Fed? Confira o calendário completo de 2023

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) está nos holofotes dos investidores internacionais que aguardam as novas decisões de juros nos Estados Unidos.

O Fomc, comitê do Fed responsável pela política monetária, terá oito reuniões ao longo de 2023.

A próxima decisão sobre os rumos da taxa de juros americana será divulgada no dia 26 de janeiro, às 16h (horário de Brasília).

Veja abaixo o calendário completo:

Confira o calendário das reuniões do Fed em 2023

25 e 26 de janeiro

15 e 16 de março

3 e 4 de maio

14 e 15 de junho

26 e 27 de julho

20 e 21 de setembro

1 e 2 de novembro

13 e 14 de dezembro

O que foi decidido na última decisão do Fed?

Em sua última decisão, o Fed elevou a taxa de juros em 0,50 ponto percentual (p.p.) para o intervalo entre 4,25% e 4,5% – o nível mais alto desde 2007.

O ajuste marcou a redução do ritmo de alta de juros após o banco central americano ter elevado sua taxa em 0,75 p.p. por quatro vezes seguidas.

Quem faz parte das reuniões do Fomc?

As reuniões do Fomc são compostas por 12 membros, sete deles formados pelo conselho de diretores da instituição. A eles, se somam o presidente do Fed de Nova York e quatro dos onze presidentes do Reserve Bank, que participam do comitê em um esquema anual de revezamento.

Com qual periodicidade se reúne o Fomc?

O Fomc, assim como o Copom, se reúne oito vezes por ano. Segundo o Comitê, as reuniões são utilizadas para “analisar as condições econômicas e financeiras, determinar a postura apropriada da política monetária e avaliar os riscos para suas metas de longo prazo de estabilidade de preços e crescimento econômico sustentável”.