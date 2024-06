Ibovespa opera em leve alta, mas ainda na casa dos 119 mil pontos com temor fiscal em foco

O Ibovespa opera na sessão desta quinta-feira, 13, com leve alta de 0,03% aos 119.975 pontos. Na sessão desta quarta-feira, 12, o principal índice acionário da B3 fechou no menor nível desde novembro de 2023, caindo 1,40% com o aumento do temor fiscal.

O pessimismo da sessão anterior - e que ainda repercute no mercado - veio após falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o FII Priority Summit, no Rio de Janeiro, sobre os ajustes fiscais serem derivados de variáveis que o governo não controla (como a redução da Selic).

Somado a isso, o cenário local piorou com a perda da força do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), após o Senado ter devolvido a medida provisória (MP) que limitava a compensação de crédito do PIS/Cofins para a manutenção da política de desoneração da folha de empresas e municípios até 2027. Haddad disse não ter "plano B" para compensar a desoneração depois da devolução da MP.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,03% aos 119.975 pontos

Hoje, o destaque do dia fica para dois indicadores econômicos. Pela manhã, o Departamento de Trabalho americano divulgou o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês), que caiu 0,2% em maio ante abril. O número foi uma surpresa, já que os analistas consultados pelos LSEG e FactSet esperavam uma alta de 0,1% no mês.

Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a Pesquisa Mensal de Comércio de abril, que mostrou uma alta de 0,9% nas vendas no varejo, frente ao crescimento de 0,3% em março (dado revisado). O número veio bem abaixo das estimativas, que previam uma alta de 1,7%.

Apesar do número de abril ser três vezes superior ao de março, o economista André Perfeito pontua que o número abaixo das expectativas deve pesar mais. “De maneira geral o indicador veio de forma benigna. Apesar de subir quase 1%, ‘não veio tão bem quanto o esperado’, logo não deve jogar mais pressão sobre a decisão dos juros no Brasil. Devemos ver alguma desaceleração em maio quando o IBGE irá começar a capturar os efeitos do desastre do Rio Grande do Sul”, pontua.

Além dos dados, o mercado ainda monitora os desdobramentos da decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) em manter pela sétima vez a taxa de juros na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano. O movimento já era precificado no mercado, porém, o tom mais duro do presidente do Fed, Jerome Powell, pode fazer preço.

Dólar hoje

O dólar encerrou a sessão anterior com alta de 0,85% aos R$ 5,407, patamar mais alto desde janeiro de 2023. Hoje, a moeda opera em queda de 0,09%, cotada a R$ 5,401.