Mercado contraria o Fed em aposta por corte de juros nos EUA?

Dados abaixo do esperado para inflação americana impulsionaram as apostas de juros mais baixos nos Estados Unidos, levando as bolsas de Nova York a renovarem os níveis recordes nesta semana. O Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), divulgado na quarta-feira, 12, recuou de 3,4% para 3,3% em maio e seu núcleo, de 3,6% para 3,4%. O consenso era de que o CPI ficasse em 3,4% e seu núcleo em 3,5%.

Os números mais fracos fizeram investidores precificarem uma maior probabilidade de corte de dois cortes de juros ainda neste ano, em setembro e em dezembro. A direção foi justamente oposta à tomada na semana passada, quando o mercado chegou a precificar apenas um corte, com dados do mercado de trabalho voltando a surpreender para cima.

Mas além dos números de emprego, que seguem indicando uma atividade firme nos Estados Unidos, a aposta de dois cortes de juros contraria a perspectiva do próprio Federal Reserve (Fed) apresentada na decisão de juros de quarta-feira, 12. Em relatório trimestral, a projeção mediana dos diretores do Fed passou a prever apenas um corte de juro de 0,25 ponto percentual neste ano e taxas mais altas no longo prazo. Até março, o Fed previa três cortes.

Nessa queda de braço, o Fed dá o braço a torcer e faz dois cortes de juros neste ano ou mantém o plano de voo. Esse segundo cenário, caso confirmado, representaria um risco para ativos do mundo inteiro, uma vez que levaria a reprecificação da curva de juros americanos.

"Não vá contra o Fed"

Um velho mantra de Wall Street recomenda não ir contra o Fed e a experiência recente sugere o mesmo. No auge do otimismo do início do ano, investidores chegaram a precificar sete cortes de juros para este ano, enquanto o Fed falava em três. O mercado, que teve que rever a aposta, agora vê dois cortes como o mais provável, enquanto o Fed fala em apenas um.

A aposta de corte em setembro é sustentada por grandes players do mercado. Um deles é o banco suíço Julius Baer, com US$ 480 bilhões sob administração. David Kohl, economista-chefe do banco, afirma em nota que a inflação de maio aumentou a confiança de corte de juros em setembro. O segundo corte, diz o economista, deve ficar para dezembro, para quando se espera uma maior fraqueza do mercado de trabalho.

No comunicado de ontem, o Fed reconheceu pela primeira vez ver "progressos modestos" nos últimos meses em direção à meta de inflação de 2%, mas indicou que ainda não está confiante o suficiente para iniciar o ciclo de cortes.

Nesta quinta-feira, 13, investidores precificam uma probabilidade de 67% de corte em setembro e de 68% de pelo menos dois cortes de juros neste ano. Essa probabilidade, há um mês, era próxima de 53%.

Uma das vozes dissidentes do mercado é a do Bank of America, que está alinhado com o Fed na aposta de apenas um corte em 2024, em dezembro. "O próximo passo deverá ser um corte e, dado o contexto económico relativamente sólido e uma trajetória incerta da inflação, deverá ser um ciclo gradual. Além disso, Jerome Powell [presidente do Fed] mostrou-se relutante em definir o calendário dos cortes", afirma o BofA.