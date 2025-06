Ibovespa opera próximo à estabilidade de olho em desaceleração das vendas do varejo em abril

O Ibovespa opera nesta quinta-feira, 12, próximo à estabilidade, pressionado pelos dados de vendas no varejo brasileiro, que indicaram uma desaceleração da atividade econômica em abril.

Por volta das 12h30, no horário de Brasília, o principal índice da B3 subia 0,04%, aos 137.183 pontos, acompanhando também o desempenho do mercado americano, que opera próximo do zero a zero.

Na quarta-feira, 11, o índice encerrou o pregão aos 137.128 pontos, com alta de 0,51%.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,04%, aos 137.183 pontos

Dólar: +0,23%, a R$ 5,549

Vendas no varejo

No Brasil, o destaque da agenda desta quinta-feira, 12, é a divulgação dos dados de vendas no varejo de abril. Segundo o IBGE, o volume vendido variou -0,4% na comparação com março, resultado considerado estabilidade após três meses seguidos de crescimento, que levaram o setor a atingir patamar recorde no mês anterior. Com isso, a média móvel trimestral ficou em 0,3% no trimestre encerrado em abril.

Na comparação com abril de 2024, o volume de vendas subiu 4,8%, enquanto no acumulado de 12 meses, houve avanço de 3,4%. No ano, a alta é de 2,1%. Já no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, material de construção e atacado especializado em alimentos, bebidas e fumo, as vendas recuaram 1,9% frente a março.

De acordo com Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio, a estabilidade observada em abril é explicada, em grande parte, pelo efeito base. “Está havendo uma desaceleração, após três meses de crescimento. Existe o efeito base, pois o patamar anterior foi recorde. É muito mais difícil subir”, disse.

Antes da divulgação, a expectativa do mercado era de queda de 0,7% no mês, refletindo a esperada desaceleração da atividade econômica no segundo trimestre. O desempenho do varejo pode influenciar os rumos da política monetária já na próxima reunião do Copom. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem evitado sinalizações claras sobre o futuro da taxa Selic, mantendo o discurso em aberto.

No radar hoje

Esta quinta-feira, 12, começa com os investidores atentos à repercussão da nova Medida Provisória (MP) da Fazenda, publicada na noite anterior, que apresenta medidas alternativas ao decreto do IOF.

Além da agenda econômica, o presidente Lula cumpre compromissos em Minas Gerais, enquanto o presidente do Banco Central participa de cerimônia oficial no fim do dia.

Nos Estados Unidos, o foco do dia é a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI), que subiu 0,1% em maio na comparação mensal, abaixo da expectativa de alta de 0,2%. Em abril, o indicador havia registrado queda de 0,2%, após revisão. Anteriormente, a retração informada era de 0,5%. Na comparação anual, o PPI avançou 2,6%, levemente acima dos 2,5% registrados em abril. Os dados reforçam a leitura de que as pressões inflacionárias seguem contidas.

Além do PPI, também foram divulgados nesta quinta-feira, 12, os dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA. O número de solicitações somou 248 mil na semana encerrada em 7 de junho, sem variação em relação à semana anterior, segundo o Departamento do Trabalho.

No radar político, Donald Trump indicou disposição para prorrogar a suspensão das “tarifas recíprocas” contra países com os quais negocia acordos comerciais. O presidente afirmou que os EUA estão “fechando muitos acordos” e prometeu enviar cartas com os termos de negociação a dezenas de países nas próximas semanas. Até agora, apenas o Reino Unido fechou um acordo, enquanto outros 17 seguem em negociação.

À noite, o banco central do Peru anuncia sua decisão de política monetária.

Mercados internacionais

As bolsas globais operam sem direção única nesta quinta-feira, 12, refletindo a cautela dos investidores com os desdobramentos das negociações comerciais entre Estados Unidos e China. A fala do presidente Trump de que um acordo com a China está “pronto” e que tarifas de 55% serão aplicadas às importações do país asiático trouxe desconforto aos mercados.

Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção única. O índice Nikkei 225, do Japão, recuou 0,65%, enquanto o Topix caiu 0,21%. O Kospi, da Coreia do Sul, subiu 0,45% e o Kosdaq avançou 0,4%. Em contrapartida, o Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,11%, enquanto o CSI 300, da China, fechou estável. Já o S&P/ASX 200, da Austrália, teve baixa de 0,31%, e o Nifty 50, da Índia, recuou 0,45%.

Na Europa, por volta das 12h30, o Stoxx 600 recua 0,15%. O DAX, da Alemanha, cai 0,89%, enquanto o CAC 40, da França, sobe 0,02%. O FTSE 100, de Londres, avança 0,2%, após dados mostrarem que a economia britânica encolheu 0,3% em abril, enquanto o déficit comercial aumentou, pressionado por uma queda recorde nas exportações para os Estados Unidos. O resultado foi pior do que o previsto por analistas e reforça os sinais de desaceleração na região.

Nos Estados Unidos, os índices operam de forma mista. O Dow Jones recua 0,09%, o S&P 500 sobe 0,16% e o Nasdaq 100 valoriza 0,16%.