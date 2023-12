Posse de Milei, oferta de até R$ 1 bi do GPA e Braskem em Maceió: 3 assuntos que movem o mercado

A semana decisiva para os investidores com decisão de juros pelo do Copom e Federal Reserve, banco central americano na quarta-feira. São as últimas reuniões de 2023. A discussão do FED deve concentrar no prazo em que a taxa será mantida no nível atual. Já no BC, a expectativa é de mais um corte da taxa Selic, passando de 12,25% para 11,75% ao ano, o menor patamar desde março de 2022.

Além disso, os investidores acompanham votações importantes no Congresso, como reforma tributária. Também há expectativa de que a LDO seja votada, segundo o relator da matéria. Pauta ainda deve incluir a subvenção do ICMS, que segundo jornais deve ter a incorporação do JCP, e a taxação de apostas, com as quais governo conta para zerar o déficit.

GPA

Na tarde de ontem, o GPA (PCAR3) anunciou a intenção de fazer uma oferta de até R$ 1 bilhão, em um movimento que pode diluir a participação do Casino pela metade. Hoje o Casino é dono de 40,9% da varejista de alimentos e não deve acompanhar a oferta. Ficaria, portanto, com algo em torno de 20%. O GPA atualmente é avaliado em R$ 1,17 bilhão.

Novo presidente na Argentina

Javier Milei tomou posse como presidente da Argentina no domingo, 10. Durante o discurso, Milei fez críticas ao ao governo anterior e reforçou os problemas sociais que o país desenvolveu nos últimos anos na área de saúde, educação, segurança e principalmente na área econômica. Além do déficit financeiro e fiscal equivalente a 17% do PIB, Milei comentou que recebe a Argentina com 15.000% de inflação.

Um dia antes da posse, uma delegação dos Estados Unidos ofereceu seu apoio ao presidente eleito da Argentina, Javier Milei, nas negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e no desenvolvimento de seu setor de lítio durante uma reunião ocorrida em Buenos Aires, disse Juan Gonzalez, conselheiro do presidente Joe Biden e diretor sênior do Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional, em entrevista à agência Reuters.

Braskem e Maceió

No domingo, 10, a mina 18 da Braskem, localizada no bairro Mutange em Maceió, sofreu um rompimento. A mina é formada por cavernas abertas pela extração de sal-gema durante décadas de mineração, mas que estavam sendo fechadas desde que o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) confirmou que a atividade realizada pela Braskem havia provocado o fenômeno na região.

De acordo com a Braskem, a movimentação no solo foi registrada "em um local específico, dentro das áreas de serviço da companhia, nas proximidades da Av. Major Cícero de Goes Monteiro", que foi isolada preventivamente.