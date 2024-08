Ibovespa abre de olho em inflação em linha com o esperado; dólar cai a R$ 5,50

O Ibovespa abre a sessão desta sexta-feira, 10, em alta de 0,51% aos 129.312 pontos, com investidores repercutindo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho e o balanço da Petrobras (PETR4). Já o real segue em apreciação após dados do mercado de trabalho americano virem melhores do que o esperado. O dólar chegou a cair 1,23% nesta manhã, esbarrando na casa dos R$ 5,50.

Ibovespa hoje

Às 10h25

IBOV: + 0,51% aos 129.312 pontos

+ 0,51% aos 129.312 pontos Dólar: -1,21% cotado a R$ 5,507

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA de julho apresentou uma alta mensal de 0,38%. O número veio ligeiramente acima do consenso do mercado de 0,35%, mas não gerou surpresas entre os investidores. O IPCA acumula alta de 2,87% no ano e, nos últimos 12 meses, de 4,50%, chegando ao teto da meta da inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Para Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital, o dado em linha com o esperado e a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos que vem se consolidando cada vez mais, devem fortalecer a tese de manutenção da Selic em 2024. “Com o IPCA de julho próximo das estimativas, a curva de juros voltou a cair nesta manhã, indicando que a precificação de uma possível alta na Selic em 2024 vai se dissipando.”

Entretanto, o mercado também repercute as falas do diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, que surpreendeu o mercado ontem a noite após adotar um tom mais hawkish durante uma palestra no 15º Congresso das Cooperativas de Crédito (Concred), em Belo Horizonte (MG). A surpresa se deu ao admitir que, para ele, o balanço de riscos está “assimétrico”, fato não citado na ata.

Outro ponto que chamou a atenção do mercado foi a posição firme em relação aos conflitos com o Executivo do país. Isso porque Galípolo é cotado para ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência do Banco Central (BC) a partir de 2025. O diretor afirmou que não faz sentido imaginar que os novos indicados não poderiam votar para uma alta da Selic porque o presidente Lula é crítico a esse nível de juros.

Petrobras (PETR4) cai mais de 2%

O mercado também reage ao balanço da Petrobras (PETR4) divulgado ontem a noite. Contrariando as expectativas, a estatal registrou prejuízo de R$ 2,605 bilhões no segundo trimestre de 2024. O consenso LSEG apontava para um lucro de R$ 22,3 bilhões. Na abertura, os papéis ordinários (PETR3) cediam 2,19%, enquanto os preferenciais caíam 2,44%.

A maior parte do prejuízo é explicada por eventos não recorrentes, como um acordo tributário com a União anunciado em junho, ou seja, impactos no caixa que não deverão voltar acontecer nos resultados seguintes, é o que explica Thiago Zanetoni, especialista em investimentos na WIT Invest.

Há, no entanto, um ponto de atenção: mesmo desconsiderando os efeitos não recorrentes, o lucro da companhia teria sido de R$ 15,728 bilhões, muito abaixo de trimestres anteriores.

“Isso tudo deve fazer as ações da companhia oscilarem bastante no pregão desta sexta-feira, pois além da priora dos resultados por eventos não recorrentes e impacto da piora no câmbio, não houve divulgação de dividendos extraordinários, limitando o pagamento de proventos à Política de Remuneração aos Acionistas básica da empresa.”

Zanetoni comenta que o mercado ainda deve digerir melhor esse balanço, separando o que são efeitos meramente contábeis e os não recorrentes, do desempenho operacional da companhia. “O investidor que decidir comprá-lo deve estar pronto a uma possível piora na visão que o mercado tem da empresa, pois, o que antes eram os receios que pairavam em relação à sua gestão, neste trimestre os números não são bons.”

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.