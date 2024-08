Focus, CPI dos EUA, IBC-Br, balanços da Itaúsa, Azul, Natura e CSN: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam majoritariamente em alta na manhã desta segunda-feira, 12. Após a semana anterior agitada, o temor que os Estados Unidos passem por uma recessão diminuiu. Dados melhores sobre o mercado de trabalho americano divulgados na última sexta-feira, 9, também colaboraram para acalmar investidores globais.

Com isso, as bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam, em sua maioria, em alta - a exceção ficou na China continental, em que as bolsas ficaram no vermelho, pressionadas por ações do setor imobiliário e ligadas a serviços para consumidores. No Japão, o mercado não abriu devido ao feriado local. Na Europa, as bolsas também seguiram o tom de otimismo e abriram em alta, assim como nos EUA, onde os índices futuros operam no azul.

Boletim Focus

O mercado local repercute a divulgação do Boletim Focus, que aumentou significativamente a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024: de 4,12% para 4,20%. Essa é a quarta alta seguida. Já no IPCA para 2025, houve uma revisão para baixo, de 3,98% para 3,97%. As medianas da inflação para 2026 e 2027 não foram modificadas, ficando em 3,60% e 3,50%, respectivamente.

O BC manteve a Selic de todos os anos em 10,50% (2024), 9,75% (2025) e 9% (2026 e 2027), assim como as estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB), que também foram mantidas em 2,20% (2024), 1,92% (2025) e 2% (2026 e 2027). Por fim, as projeções do câmbio para 2024 e 2025 se mantiveram em R$ 5,30, enquanto as de 2026 e 2027 seguem em R$ 5,25.

Balanços

No radar de balanços, 3tentos (TTEN3), Cruzeiro do Sul (CSED3), CSN (CSNA3), CSN Mineração (CMIN3), Direcional (DIRR3), Itaúsa (ITSA4), Lojas Quero-Quero (LJQQ3), MRV (MRVE3), Natura (NTCO3), São Martinho (SMTO3), Taesa (TAEE11), Track & Field (TFCO4), Localiza (RENT3) divulgam seus resultados após o fechamento do mercado. Azul (AZUL4) também divulga seus números, sem horário definido.

CPI dos EUA e outros indicadores mundiais

O dia está mais esvaziado, mas a semana promete ser agitada na agenda de indicadores. Investidores estão atentos à divulgação do do Índice de Preços ao Produtor de junho (PPI) nos Estados Unidos, na terça-feira, 13, e no Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), na quarta-feira 14. Novos dados da inflação americana são aguardados com ansiedade para o mercado afinar as apostas sobre os próximos passos da política monetária por lá.

Ainda na quarta, será divulgado o CPI do Reino Unido. Há cerca de duas semanas, o Banco da Inglaterra (BoE) reduziu sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 5%. Também está previsto para essa semana a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro do segundo trimestre, e o PIB do Reino Unido e do Japão, além de dados do varejo e produção industrial na China.

Por aqui, nos próximos dias serão divulgados o volume do setor de serviços (terça-feira, 13) e o resultado do varejo restrito e ampliado (quarta-feira, 14), além do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Brasil) de junho, na sexta-feira, 16. O índice é conhecido como a prévia do PIB e serve como um termômetro da economia.

Relatório da Opep

Investidores também acompanham a divulgação, às 9h, do relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de julho. O documento traz uma análise detalhada das tendências de oferta e demanda de petróleo, além de previsões para o desenvolvimento do mercado nos próximos meses​.