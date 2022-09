Ibovespa hoje: Bolsa cai 2% com falas de Campos Neto e véspera de feriado

O Ibovespa recua cerca de 2% nesta terça-feira, 6, chegando a perder a marca de 110.000 pontos na mínima do dia. O movimento, que tem como pano de fundo a queda dos mercados internacionais, é amplificada por fatores internos.

Ibovespa: - 1,94%, 110.016 pontos

Além da maior dependência do mercado de commodities, que opera em queda, o discurso mais duro do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o feriado do Dia da Independência reduzem o apetite ao risco.

Em evento na última noite, Campos Neto não descartou mais uma alta de juros na reunião de política monetária deste mês e sinalizou que pode demorar mais do que o esperado para começar a cortar juros.

"A fala do presidente do Banco Central reacende uma discussão que parecia adormecida. O alerta de que talvez a precificação dos juros esteja errada impacta ações de varejo e construção, que se beneficiaram muito em agosto com a percepção de que a Selic iria parar de subir", disse Gustavo cruz, estrategista-chefe da RB investimentos.

Magazine Luiza (MGLU3): - 7,87%

MRV (MRVE3): - 7,08%

Via (VIIA3): - 7,03%

Além dos setores mais dependentes da atividade econômica local, ações de estatais também figuram entre as maiores queda, com Banco do Brasil e Petrobras chegando a cair mais de 4%.

Petrobras (PETR4): - 4,71%

Banco do Brasil (BBAS3): - 5,02%

Para Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos, as quedas podem estar associadas ao feriado de amanhã. "Os investidores estão se protegendo e realizando lucros recentes, principalmente nas estatais. Não temos no radar algum impacto negativo para o 7 de setembro, mas o mercado está fazendo um manejo de risco", afirmou.

