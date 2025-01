Ibovespa ganha força e opera em alta firme; dólar cai

O Ibovespa começou o pregão desta segunda-feira, 6, com fôlego, refletindo o bom humor nos mercados internacionais. Ainda assim, a queda das commodities, com destaque para o recuo de mais de 2% do minério de ferro, pode pesar sobre o principal índice da B3 e limitar sua alta.

O minério de ferro fechou em baixa de 2,18% em Dalian, na China, mesmo com as perspectivas de mais estímulos do governo para a economia chinesa.

Por outro lado, a cotação do dólar mais fraca no exterior traz alívio para o câmbio aqui. O dólar, que vem acumulando altas desde o fim de 2024, começou a sessão em queda. Às 10h, o dólar à vista caía 1,12%, a R$ 6,1121.

Ibovespa agora:

IBOV: + 0,82%, aos 119.505 pontos

0,82%, aos 119.505 pontos Dólar comercial: -1,27%, a R$ 6.1065



Acordo das aéreas

Depois da Gol anunciar acordo para redução de seus passivos com a Receita, na sexta-feira,3, a Azul confirmou as negociações com o governo. A empresa fez acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Secretaria Especial da Receita Federal para reestruturar seu passivo fiscal. O valor total dos débitos renegociados é de R$ 2,9 bilhões, diz o comunicado da empresa.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.