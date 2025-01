Ibovespa opera em alta de olho em Haddad e dados de emprego dos EUA

O Ibovespa segue a tendência do dia anterior e abre a sessão desta terça-feira, 7, em alta. Já o dólar registra queda, alcançando a cotação de R$ 6,07 na mínima do dia. A divisa americana ainda é impactada pela notícia do Washington Post de que Donald Trump e sua equipe estariam estudando tarifas mais seletivas, focadas em setores estratégicos, como defesa e energia, em vez de medidas amplas sobre todas as importações.

A possibilidade do novo governo ser mais “leve” foi refutada por Donald Trump em postagem nas redes sociais. O republicano desmentiu a informação, chamando-a de "Fake News" e assegurou que não haverá abrandamento em sua política de tarifas.

"A ideia de que as tarifas pelo governo Trump possam ser mais restritas ajudou no impulso por apetite global de ativos arriscados, em particular dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, como China, Canadá, México, e também a América Latina, países que exportam bastante para lá, como o Brasil", pontuou Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,84% aos 121.032 pontos

+0,84% aos 121.032 pontos Dólar: -0,64% a R$ R$ 6,072

Hoje, há destaques tanto locais como externos que devem movimentar os ativos. No Brasil, todas as atenções se voltam para a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao programa Estúdio i da GloboNews. O mercado deverá buscar pistas sobre os próximos passos do governo em relação ao fiscal, o que pode colaborar para diminuir os temores sobre a sustentabilidade da dívida -- ou piorar.

O encontro ocorre um dia após Haddad ter negado que o governo debate a possibilidade de elevar o Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), que incide nas operações de saída de dólares do Brasil, como uma eventual medida para conter a alta no preço da moeda estrangeira.

Ainda no Brasil, de olho na agenda de indicadores, as atenções se voltam para a arrecadação federal de novembro. Segundo a Receita Federal, arrecadação somou R$ 209,219 bilhões, ante mediana de R$ 209,6 bilhões do Broadcast e após R$ 247,92 bilhões em outubro, melhor resultado para o mês na série histórica. As estimativas do mercado variavam de R$ 148,6 bilhões a R$ 227,3 bilhões.

Nos Estados Unidos, o destaque é para o relatório Jolts, que será divulgado às 12h pelo Departamento de Trabalho Americano. A pesquisa mensal, que mede o volume de vagas de emprego, contratações e demissões nos Estados Unidos, deve trazer pistas sobre o payroll, relatório de emprego do setor privado não-agrícola, que sairá na sexta-feira, 10.

De acordo com Mattos, o relatório Jolts deve sugerir que o mercado de trabalho americano ainda está saudável. "Ao longo dos meses, vemos que ele está perdendo um pouco de dinamismo, em especial na criação de novas vagas de emprego. Porém, até pelos dados de outubro, nós não temos observados outros indícios de fraqueza, como um aumento no número de demissões. Então esperamos dados condizentes com a interpretação de um pouso suave da economia americana."

Também às 12h, o PMI de serviços e composto de dezembro medido pelo Institute for Supply Management (ISM). Na semana passada, o ISM divulgou o PMI da indústria, que avançou para 49,3 em dezembro, frente às expectativas que apontavam para 48,4 e ante os 48,4 em novembro.

É esperado uma expansão do setor de serviços em dezembro, que tem sido o principal setor dinâmico da economia americana nos últimos dois anos, responsável tanto pelo crescimento acima do esperado, como pela resiliência inflacionária.

Por conta disso, tanto o número de emprego quanto o de serviços irão colaborar para o mercado entender como será os próximos passos do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Ao que tudo indica, neste ano, a autoridade monetária tende a estar mais cautelosa nos cortes de juros, devido à inflação ainda resiliente e ao novo mandato de Donald Trump, que promete uma agenda inflacionária.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.