Ibovespa abre com alta com expectativa para a balança comercial

No pregão desta quinta-feira, 4, o Ibovespa abriu em alta de 0,03%, aos 139.880 pontos, por volta das 10hxx. No dia anterior, o índice teve mais uma sessão de queda, a terceiro seguida, fechando na quarta-feira, 3, com novo recuo 0,34%, aos 139.863 pontos, o que resulta em nenhuma alta em setembro até o momento.

Analistas avaliam que correções, depois de dois dias de recordes seguidos de volume na bolsa brasileira na semana passada, são esperados. No câmbio, o dólar subia 0.,06%, cotado a R$ 5,456, às 10h20. Na quarta-feira, o dólar voltou a cair e fechou a R$ 5,452.

Ibovespa hoje

No radar hoje

De olho no petróleo, a produtora ConocoPhilips, uma das maiores exploradoras e produtoras da commodity do mundo, anunciou a redução de 25% de seu quadro de colaboradores em meio à redução da demanda global da commodity e o consequente recuo do preço do produto.

Há uma expectativa com relação ao resultado da balança comercial de agosto, que será anunciada nesta quinta-feira, as 15h, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). As taxas de 50% adotadas pelo governo Trump sobre alguns importantes produtos brasileiros exportados para os EUA entraram em vigor no dia 6 de agosto. Agora, resta saber qual foi o impacto e reflexo no comércio exterior brasileiro com as medidas. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do país.

A rejeição do Banco Central do acordo entre o Banco de Brasília e o Banco Master deve ter desdobramentos políticos. O acordo previa a aquisição pelo BRB de 49% das ações ordinárias, 100% das ações preferenciais e 58% do capital total do Master.

Nos Estados Unidos, a autonomia do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) entra em foco no Senado nesta quinta-feira. Stephen Miran, assessor econômico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indicado para a diretoria do Fed e agora passa por audiência no Comitê Bancário da Casa.

A nomeação de Miran para o Fed, ainda a ser aprovada pela Senado, elevou o debate sobre a independência da autoridade da política monetária nos Estados Unidos em meio aos esforços do presidente Donald Trump de interferir no órgão.

A demissão por Trump da diretora do Federal Reserve, Lisa Cook, que entrou na justiça contra seu afastamento, foi considerado ato sem precedentes nos EUA e colocou à prova a independência do órgão. Miran afirma que defende a redução da taxa de juros americana, mas isso já é dado como certo pelo mercado na próxima reunião do Fed, nos dias 16 e 17 de setembro.

Indicadores econômicos

Segundo dados do governo dos EUA, pedidos iniciais de seguro-desemprego para essa semana atingiram em 237 mil, acima da expectativa de 230 mil. Nas últimas quatro semanas, a média ficou em 231 mil.

Ainda nos Estados Unidos, saiu a pesquisa da Automatic Data Processing (ADP) de empregos privados de agosto: 54 mil, abaixo da expectativa de 73 mil.

Mercados internacionais

Na Ásia, os mercados na China caíram forte. O Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,12%, e o CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen da China, 2,12% - mercado avalia correções em meio à alta especulação de ações na China.

O índice japonês Nikkei 225 subiu 1,53%, e o Topix, alta de 1,03% - resultado fruto do avanço das ações de tecnologia. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu a 0,52% e o Kosdaq, alta de 1,08%.

Na Índia, o Nifty 50 subiu 0,08% e o Sensex, alta de 0,19%. O S&P/ASX 200, da Austrália, subiu 1%.

Na Europa, as bolsas abriram no campo majoritariamente positivo. Por volta das 10h20 (de Brasília), o alemão DAX subia 0,70%, o europeu Stoxx 600 valorizava 0,49% e o britânico FTSE 100 avançava 0,28%. Na contramão, o francês CAC 40 caía 0,30%.

Nos Estados Unidos, os contratos futuros dos índices de ações subiam no mesmo horário. Dow Jones valorizava 0,01%, enquanto S&P 500 avançava 0,09% e Nasdaq avançava 0,10%.