Empresa de petróleo dos EUA anuncia corte de até 25% dos funcionários devido a queda nos lucros

A produtora de petróleo ConocoPhillips planeja reduzir em até 25% seu quadro de funcionários, o que representa um corte de cerca de 3.250 pessoas.

A medida busca aumentar a eficiência da empresa após a queda nos lucros no segundo trimestre, provocada por preços mais baixos do petróleo e custos operacionais mais altos.

Segundo o The Wall Street Journal, as demissões estão previstas para acontecer ainda neste ano. Atualmente, a ConocoPhillips conta com cerca de 13.000 funcionários em todo o mundo.

Os cortes coincidem com a queda de 4,4% das ações da ConocoPhillips nesta quarta, cotadas a US$ 94,65 no índice NYSE.

Além das demissões, a empresa anunciou a venda de ativos na Bacia de Anadarko por US$ 1,3 bilhão, parte de seu plano de se desfazer de propriedades consideradas não essenciais ao portfólio.

Atuação

A ConocoPhillips é uma das maiores produtoras de petróleo e gás natural dos Estados Unidos, com operações em diversas regiões do mundo, incluindo campos terrestres e offshore. A empresa está envolvida em todas as etapas do setor energético, desde a exploração e extração até a comercialização de combustíveis fósseis.

Em agosto, a empresa registrou lucro de US$ 2,0 bilhões no segundo trimestre, ou US$ 1,56 por ação, ante US$ 2,3 bilhões, ou US$ 1,98 por ação, no mesmo período de 2024. Excluindo itens especiais, o lucro ajustado foi de US$ 1,8 bilhão, ou US$ 1,42 por ação, abaixo dos US$ 2,3 bilhões, ou US$ 1,98 por ação, do segundo trimestre de 2024.