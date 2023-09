Ibovespa hoje: ações da Vale puxam alta com estímulo chinês no radar

O Ibovespa avança nesta segunda-feira, 4, em mais um dia de firme alta das ações da Vale (VALE3). A mineradora, com a maior participação do índice, sobe pouco mais de 1% em meio às tentativas da China estimular sua economia.

Ibovespa agora

Ibovespa: + 0,41%, 118.371 pontos

A China é a maior consumidora de minério de ferro do mundo e tem tomado uma série de medidas para estimular sua economia, que incluem cortes de juros por bancos centrais. Há expectativas também por medidas diretas para conter a crise em seu setor imobiliário. A redução das restrições para a compra de imóveis estaria nos planos, segundo fontes da Reuters. O Hang Seng, principal índice de ações de Hong Kong, saltou 2,5% nesta madrugada.

As expectativas por mais estímulos na China contribuem com as altas no mercado internacional neste início de semana. Índices futuros americanos operam em leve alta nesta manhã. Não haverá, no entanto, pregão à vista nas bolsas de Nova York, devido ao feriado do Dia do Trabalho. Sem os americanos, bolsas do mundo inteiro têm um dia de menor liquidez.

No Brasil, investidores também digerem a revisão das expectativas para o crescimento da economia brasileira. A previsão passou de 2,31% para 2,56%. Parte dos economistas, contudo, já espera PIB acima de 3% para este ano. O boletim é o primeiro após a divulgação do PIB do segundo trimestre que revelou 0,9% de crescimento no período, o triplo do esperado por economistas. A expansão da economia brasileira frente ao mesmo período do ano passado foi de 3,4% ante projeção de 2,7%.

Maiores altas do Ibovespa

LWSA3: + 4,13%

BEEF3: + 3,86%

CSNA3: + 3,41%

Maiores quedas do Ibovespa

EZTC3: - 1,54%

UGPA3: - 0,87%

RECV3: - 0,42%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.