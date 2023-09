PIB do Brasil cresce 0,9% no segundo trimestre e fecha semestre com alta de 3,7%

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano, na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgado nesta sexta-feira, 1, pelo IBGE. Este é o oitavo resultado positivo consecutivo do indicador em bases trimestrais, mas o dado é menor do que o registrado no primeiro trimestre. O PIB, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil, totalizou R$ 2,651 trilhões em valores correntes no trimestre encerrado em junho.

Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 3,4%. O PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses. O resultado veio acima do esperado pelo mercado. A projeção era de alta de 0,3% em relação ao trimestre anterior. A projeção do resultado econômico em 2023 é de 2,31%, segundo informações do último Boletim Focus, relatório do Banco Central (BC) que reúne as expectativas do mercado financeiro.

Quanto ficou o PIB do Brasil?

O PIB do Brasil cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano

O que é o PIB e como ele é calculado?

O PIB (sigla para Produto Interno Bruto) consiste na soma de todos os bens e serviços que foram produzidos em um território ao longo de um período de tempo. Para o cálculo do PIB, considera-se o resultado na moeda local do país.