Mercado vê PIB a 3% e manutenção de dose pelo BC após surpresa positiva

Alguns dos principais bancos que acompanham o desempenho da economia brasileira passaram a ver um crescimento mais acelerado do PIB neste ano, na casa de 3%, em razão dos dados do segundo trimestre acima da estimativa do mercado.

O resultado também reforça a perspectiva de que o Banco Central manterá o ritmo de queda da Selic em 0,50 ponto percentual na próxima reunião do Copom — essa é precificação atual da curva de juros.

O PIB cresceu 0,9% no segundo trimestre na comparação trimestral, ante estimativa mediana de expansão de 0,3%. O dado foi puxado pelo consumo das famílias e do governo, indústria e serviços. Ao contrário do trimeste anterior, desta vez o desempenho da agropecuária foi negativo.

A pesquisa Focus com economistas desta semana ainda mostrava uma estimativa de expansão de apenas 2,31% do PIB este ano. Após a divulgação do PIB, a bolsa brasileira engatou em forte alta, e avançava perto de 1,5% às 12h30.

Veja comentários dos analistas:

Alberto Ramos, economista-chefe para América Latina do Goldman Sachs

PIB real agora está a caminho de crescer mais de 3% em 2023, diz o economista, que previa uma expansão de 2,65% no ano antes do dado divulgado nesta sexta-feira

“Estes números reforçam a necessidade de cautela e podem limitar o quão longe o Copom poderá ir no ciclo de alívio”

Mercado de trabalho apertado e o fechamento do hiato do produto requerem prudência na política monetária

PIB mostrou forte consumo privado e aumento dos gastos do governo

Gabriel Couto, economista do Santander Brasil

Resultado do PIB implica um carregamento estatístico de 3,1% para 2023

Projeção do banco para o ano, atualmente em 1,9%, está sob revisão com tendência de alta

Apesar das condições financeiras continuarem em níveis criticamente restritivos, indicadores de atividade têm mostrado alta resiliência

Rodolfo Margato, economista da XP

Projeções vão caminhar para algo mais próximo de 3% em 2023

“PIB mostra quadro de economia resiliente”

Lado da demanda veio dentro das estimativas, mas investimentos tiveram desempenho mais fraco; consumo das famílias ficou acima do esperado e exportações foram fortes

Laiz Carvalho, economista para Brasil do BNP Paribas

“PIB traz viés de alta para nossa projeção de 2,5%. Só o carregamento estatístico para o ano é de 3,1%”

“Tivemos o consumo das famílias e governo bastante positivos, mostrando que está circulando bastante dinheiro na economia e há resiliência do mercado de trabalho”

William Jackson, economista-chefe de mercados emergentes da Capital Economics, em relatório

Força atual da economia provavelmente exclui a possibilidade de o Banco Central acelerar o ritmo do ciclo de flexibilização;

Economia está no caminho para uma expansão de cerca de 3,5% ao longo do ano, mesmo com expectativa de desaceleração no segundo semestre;

“O crescimento do consumo das famílias e do governo se recuperou a partir do primeiro trimestre, enquanto o investimento fixo se expandiu após dois trimestres consecutivos de contração”.

