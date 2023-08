Minerva compra 16 unidades da Marfrig por R$ 7,5 bilhões

A Minerva (BEEF3) fechou a compra de 16 plantas de abate e desossa da concorrente Marfrig (MRFG3) por R$ 7,5 bilhões nesta segunda-feira, 28. O negócio envolve 11 plantas no Brasil, três no Uruguai, uma na Argentina e uma no Chile, mais um centro de distribuição.

Foi acertado um pagamento de R$ 1,5 bilhão nesta segunda, e o saldo restante será pago no fechamento da operação. O negócio ainda deve passar pela análise de órgãos reguladores.

A Minerva ressaltou que a operação pode resultar na maior empresa com foco em bovinos da região, com “oportunidade para aumentar a produção dos atuais 1,2 milhão de toneladas para cerca de 2,6 milhões de toneladas”. O crescimento na capacidade de abate de bovinos aumentaria 44% nos cálculos da companhia.

As sinergias esperadas envolvem um aumento entre 1,5 ponto percentual (p.p.) e 2 p.p. na margem Ebitda segundo a Minerva.