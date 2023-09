Ibovespa hoje: bolsa sobe forte após PIB voltar a superar as estimativas do mercado

O Ibovespa sobe nesta sexta-feira, 1, com investidores repercutindo a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB).Os números, mais uma vez, superaram as expectativas do mercado.

Ibovespa agora

Ibovespa: + 1,54%, 117.528 pontos

A economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre e 3,4% na comparação anual. brasileiro do segundo trimestre. O consenso de mercado era de 0,3% de crescimento no trimestre e de 2,7% no acumulado de 12 meses.

"O crescimento foi muito acima do projetado. Foi uma surpresa muito positiva. Isso garante um crescimento de 3% para este ano", disse Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

Nos Estados Unidos, os números do mercado de trabalho saíram mistos. O payroll divulgado nesta manhã revelou a criação de 187.000 empregos urbanos em agosto contra o consenso de 170.000. Por outro lado, a taxa de desemprego saltou de 3,5% para 3,8% ante projeção de manutenção do patamar anterior. A pressão de salários também se mostrou mais fraca, com alta mensal de 0,2% no salário médio por hora trabalhada. No acumulado de 12 meses, houve desaceleração de 4,4% para 4,3%.

"Avaliamos os dados de trabalho que acabaram de ser divulgados pelos americanos como acomodatícios, devendo contribuir para que o Federal Reserve não volte a subir o juro", avaliou Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa.

Maiores altas do Ibovespa

LREN3: +5,05%

CVCB3: + 5,24%

VBBR3: + 4,77%

Maiores quedas do Ibovespa

CASH3: -1,79%

PCAR3: -1,01%

MRFG3: -0,95%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.