Ibovespa mantém forte alta, após bater os 141 mil pontos

O Ibovespa mantém a forte alta nesta quinta-feira, 3, e sobe 1,33%, aos 140.902 pontos às 13h. Antes, por volta das 11h, o índice renovou a máxima histórica intraday aos 141.116 pontos.

Na quarta-feira, 2, o índice fechou em queda de 0,36%, aos 139.050 pontos, puxado pelo forte recuo dos bancos. Bradesco (BBDC4) caiu 2%, enquanto Itaú (ITUB4) recuou 0,75%, BTG Pactual (BPCA11) desvalorizou 3,13% e o Santander (SANB11) perdeu 2,48%.

No mercado cambial, o dólar registrava queda de 0,08%, cotado a R$ 5,42, por volta das 13h.

Ibovespa hoje

IBOV: +1,33, aos 140.902 pontos

Dólar hoje: -0,08% a R$ 5,42

Payroll de junho

O mercado de trabalho dos Estados Unidos demonstrou resiliência em junho, conforme divulgado nesta quinta-feira, 3, pelo Departamento do Trabalho dos EUA, com a criação de 147 mil vagas fora do setor agrícola, acima das expectativas de 110 mil novos postos de trabalho, e a taxa de desemprego recuando de 4,2% para 4,1%.

Também foi divulgado que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram 4 mil na semana encerrada em 28 de junho, para 233 mil, menor nível em seis semanas, enquanto o número de pessoas que continuam a receber o benefício se manteve em 1,964 milhão, maior marca desde o final de 2021.

Após a divulgação dos dados, o dólar avançou 0,77% frente ao iene, para 144,78, e 0,58% ante o franco suíço, a 0,797, enquanto os rendimentos dos Treasuries subiram: o título de dois anos foi a 3,88% (+0,089 ponto percentual) e o de dez anos a 4,342% (+0,049 ponto percentual), segundo informações da Reuters. Às 13h, o dólar avançava 0,90% frente ao iene, para 144,98, e 0,33% ante o franco suíço, a 0,795, enquanto os rendimentos dos Treasuries sobem: a 3,87 com alta de 2,14% (título de dois anos) e a 4,333 com alta de 1% (título de 10 anos).

Além dos dados de emprego, nessa manhã, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou que o déficit comercial de bens e serviços dos EUA ampliou-se para US$ 71,5 bilhões, ante US$ 60,3 bilhões em abril. As exportações caíram 4%, para US$ 279 bilhões, e as importações recuaram 0,1%, a US$ 350,5 bilhões.

No radar hoje

No Brasil, o PMI de serviços, divulgado pelo S&P Global às 10h, caiu a 49,3 em junho e o índice composto recuou a 48,7, estendendo para três meses a contração da atividade privada, pressionada por custos elevados, demanda fraca e incerteza política.

Na Europa, a publicação da ata da última reunião do Banco Central Europeu mostrou que o banco cortou a taxa de depósito pela oitava vez em um ano para evitar aperto excessivo, mas sinalizou pausa nos cortes diante da inflação já no alvo e da elevada incerteza sobre o comércio global.

Saíram também as encomendas à indústria e o PMI de serviços dos Estados Unidos. O indicador subiu a 50,8 em junho de 49,9 em maio, ante o consenso de 50,5.

Às 11h45, o Tesouro Nacional do Brasil realizou leilões de Letras do Tesouro Nacional (LTN) e Notas do Tesouro Nacional Série F (NTN-F).

No campo político, o destaque é a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Buenos Aires, onde participa da 66ª cúpula do Mercosul. A ida à Argentina ocorre em meio a movimentos do Planalto para desarmar a crise institucional com o Congresso, após a derrubada do decreto do IOF. O governo tenta retomar o diálogo com os presidentes da Câmara e do Senado, prometendo apresentar um projeto próprio de revisão dos incentivos fiscais depois do recesso.

Também repercute nesta quinta a pesquisa do Instituto Gerp, divulgada pela EXAME, mostrando que Lula seria derrotado por seis dos oito nomes testados em simulações de segundo turno para as eleições de 2026. Embora o levantamento mostre estabilidade na aprovação do governo (em 32%), a desaprovação ainda é alta, em 59%, sinalizando que o cenário político segue desafiador para o Planalto.

Mercados internacionais

Os mercados da Ásia fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com destaque para o índice do Vietnã, que subiu 0,3% e alcançou o maior nível desde abril de 2022, impulsionado por um novo acordo comercial com os Estados Unidos.

O Kospi, da Coreia do Sul, avançou 1,34% e o Kosdaq subiu 1,43%. Na China, o CSI 300 teve alta de 0,62%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,78%. O Nikkei 225, do Japão, fechou estável, e o índice australiano S&P/ASX 200 também encerrou o pregão praticamente no zero a zero.

Às 13h (horário de Brasília), os principais índices europeus operavam em alta, com o Stoxx 600 avançando 0,40%, puxado pelo FTSE 100, de Londres, que subia 0,55%. O DAX, de Frankfurt, registrava alta de 0,47% e o CAC 40, de Paris, ganhava 0,21%.

Nos Estados Unidos, as ações operam em alta após o payroll indicar mercado de trabalho resiliente e reforçar o otimismo sobre a possibilidade de novos acordos comerciais. Às 13h, em Brasília, o Dow Jones registrava alta de 0,77%, o S&P 500 ganhava 0,85% e o Nasdaq avançava 1,05%. A sessão desta quinta será mais curta em função do feriado de 4 de julho.