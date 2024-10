O dia promete ser de fortes ganhos para a bolsa brasileira com o mercado de olho na melhora da nota de crédito para o Brasil e a alta de mais de 3% do Petróleo lá fora. Na abertura da sessão desta quarta-feira, 2, o Ibovespa opera em alta de 1,52 % aos 134.513 pontos - com apenas uma ação registrando queda.

Ibovespa

IBOV: + 1,52% aos 134.513 pontos

Melhora da nota de crédito do Brasil

Em um movimento que surpreendeu o mercado, a agência de classificação de risco Moody’s elevou, na noite de ontem, o rating do Brasil de Ba2 para Ba1, mantendo uma perspectiva positiva. Agora, o país está apenas a um passo do grau de investimento pela agência.

Segundo comunicado da agência, a elevação da nota do país se deve ao "desempenho robusto do crescimento do PIB e ao histórico recente de reformas econômicas e fiscais".

A revisão ocorre poucos meses após a agência ter atribuído a perspectiva positiva ao rating do país, em maio de 2024, o que reforça a tendência de melhora das notas de crédito, iniciada em 2023.

A decisão da Moody's gerou expectativas sobre se outras agências seguirão o mesmo caminho. No entanto, a Fitch, por exemplo, já indicou que não deve alterar a classificação brasileira por enquanto.

Petróleo sobe mais de 3%

A escalada do conflito no Oriente Médio, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometendo retaliar o bombeiro de mísseis balísticos do Irã contra o país, pressiona o preço do petróleo para cima.

Isso porque a participação do Irã na guerra gera temores sobre o fornecimento de petróleo. A capital do país, Teerã, produz quase 4 milhões de barris por dia, colocando o Irã como o terceiro maior produtor dentre os membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep), de acordo com dados da Administração de Informação e Energia (EIA).

Com o aumento do risco geopolítico, o petróleo, tanto a referência Brent como a WTI, disparam e sobem mais de 3% na manhã desta quarta-feira.

Mariana Pulegio, assessora de Investimentos CFP e sócia da WIT Invest, também destaca a alta do petróleo futuro, de referência tipo Brent, que superou os US$ 90 por barril, também refletindo o temor de interrupções no transporte de energia na região do Golfo Pérsico.

A valorização da commodity puxa Petrobras (PETR3; PETR4) para cima em 2,28% e 2,19%, respecitvamente (10h58). Somado a isso, o mercado também avalia dois movimentos do dia anterior: a expansão da presença internacional da petroleira com aquisição estratégica na África do Sul e o acordo para análise de negócios de exploração e produção com a argentina YPF.

Novos dados de emprego nos EUA

De olho nos Estados Unidos, destaque para novos dados de emprego, com o relatório ADP, que veio acima do esperado. Em setembro, o setor privado criou 143 mil empregos, ante a previsão de analistas do consenso da LSEG de 120 mil.

O número também mostra uma aceleração ante agosto, quando foram criados 103 mil novos postos (número revisado para cima dos 99 mil anteriores).

Ontem, o Departamento do Trabalho divulgou o relatório Jolts. Segundo o documento, houve a abertura de 8,04 milhões de vagas de trabalho nos setores não-agrícolas em agosto.

O número também veio melhor do que o esperado pelo mercado, que projetava a abertura de 7,67 milhões pelo consenso LSEG. Em julho, os novos postos de trabalho somaram 7,711 milhões (valor revisado para cima de 7,673 milhões).

Já na sexta-feira, 4, será divulgado o payroll, junto com a taxa de desemprego de setembro, que são os dados mais relevantes para o Federal Reserve (Fed, banco central americano).

Dólar hoje

No mercado, a notícia impacta os juros futuros e o dólar. Pela manhã, às 9h24, os contratos para janeiro de 2027 cediam 0,20 pontos-percentuais (p.p.) para 12,23%. Já os contratos para janeiro de 2034 recuavam 0,50 p.p. para 12,19%.

Já o dólar comercial recua 0,59%, sendo negociado a R$ 5,431. Na última sessão, a moeda valorizou-se 0,31%, cotada a R$ 5,464.

“Na abertura, o dólar e os juros futuros estenderam reação positiva ao anúncio da Moody’s. Outro fator que também contribui para um bom desempenho do real é o fato das commodities estarem em alta (pelo menos por enquanto)”, pontua Márcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio.

Como é calculado o índice Bovespa?

O principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, é o Ibovespa, calculado em tempo real com base na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo possui um peso na composição do índice.

O Ibovespa funciona como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações no mercado, onde cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Portanto, se o Ibov está em 100 mil pontos, significa que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket acontece entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.