Vale propõe um valor próximo de R$ 20 bi por outorgas de estradas de ferro, diz Renan Filho

As negociações para a renovação das outorgas das estradas de ferro Carajás e Vitória-Minas, pela Vale (VALE3), estão avançando. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, a Vale propôs um valor próximo de R$ 20 bilhões, ante os R$ 16 bilhões inicialmente oferecidos pelas outorgas.

“A proposta da Vale envolve pagamento financeiro e algumas obras”, afirmou durante o evento Rio Oil & Gas (ROG-e), na zona central do Rio, segundo o Estadão. O ministro evitou prever uma data para a conclusão das negociações, mas afirmou que “tem de sair o quanto antes”.

A renovação antecipada das concessões foi iniciada ainda no governo Bolsonaro, mas a atual administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva discorda dos valores acordados, questionando a dedução de ativos ainda não amortizados no montante pago à União. O pedido do governo é um pagamento de R$ 25,7 bilhões.

“Eu acredito que o governo agora tem novamente condição de tomar uma decisão”, disse Filho.

Parte do recurso a ser obtido consta das receitas extraordinárias que são esperadas pela equipe econômica para fechar o Orçamento deste ano. “Não é em litígio, é em acordo. A Vale reconheceu que o ativo público federal tinha um valor muito superior ao que ele tinha pago. Então esse é que é o fato relevante.”