Ibovespa abre próximo da estabilidade antes do anúncio das tarifas de Trump

​Nesta quarta-feira, 2, os mercados financeiros operam com cautela antes do anúncio das novas tarifas sobre produtos importados que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará às 17h (horário de Brasília).

Logo após a abertura, às 10h11, o Ibovespa estava praticamente estável, com queda de 0,02%, aos 131.055,04 pontos. Na véspera, o índice subiu 0,68%, encerrando o dia aos 131.147,29 pontos.

No mercado cambial, o dólar apresenta leve variação nesta manhã. Às 9h59, a moeda americana era cotada a R$ 5,6842, leve alta de +0,03%.

Ibovespa hoje

No radar hoje

Vários indicadores econômicos estão sendo divulgados na manhã desta quarta-feira. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulgou que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da cidade de São Paulo subiu 0,62% em março, acelerando frente ao avanço de 0,51% em fevereiro, mas mostrando arrefecimento em relação ao ganho de 0,79% observado na terceira quadrissemana do mês passado.

Já a inflação nacional, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas no encerramento de março, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O índice como um todo arrefeceu de 0,72% para 0,44% na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de março.

O IBGE informou que a produção industrial nacional, em fevereiro, ​variou -0,1% frente a janeiro, na série com ajuste sazonal. Em relação a fevereiro de 2024, houve crescimento de 1,5%, nona taxa positiva consecutiva.

No campo político, uma pesquisa da ​Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira mostra que a desaprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva cresceu e atingiu 56%, o pior patamar desde o início do governo. A aprovação está em 41%, enquanto 3% não souberam ou não responderam.​

Nos Estados Unidos, o Relatório Nacional de Emprego da ADP indica que a criação de vagas de trabalho no setor privado acelerou em março, com a abertura de 155.000 empregos, após 84.000 em fevereiro.

Mercados internacionais

Os investidores de todo o mundo estão aguardando o anúncio das tarifas comerciais dos Estados Unidos. Na Ásia, o dia teve movimentos variados. O Nikkei 225, do Japão, avançou 0,28%, enquanto o Topix recuou 0,43%. O Kospi, da Coreia do Sul, caiu 0,62%. Já o S&P/ASX 200, da Austrália, subiu 0,12%, e o índice de referência de Hong Kong, Hang Seng, encerrou o dia estável. Na China, o CSI 300 teve leve queda de 0,08%.

Na Europa, os mercados recuam diante da incerteza tarifária. Após um dia de recuperação na terça-feira, o Stoxx 600 voltou a cair e, às 13h38 no horário de Londres, registrava queda de 1,2%. O setor de saúde recuou 2,1%, à medida que diminuem as esperanças de que as empresas farmacêuticas sejam isentas de novas tarifas. Entre as maiores baixas do dia está a farmacêutica alemã Bayer, que caiu 4,5%.

Em Wall Street, os contratos futuros indicam uma abertura negativa para as bolsas americanas. Nesta manhã, os contratos futuros ligados ao S&P 500 caíam 1%, enquanto os do Nasdaq-100 recuavam 1,3%. Os futuros do Dow Jones Industrial Average perdiam registravam queda de 0,8%.