SK Hynix estreia nos EUA com oferta histórica de US$ 26,5 bilhões

A fabricante sul-coreana de chips de memória SK Hynix começa a negociar seus American Depositary Receipt (ADRs) na Nasdaq nesta sexta-feira, 10, após levantar US$ 26,5 bilhões em uma oferta histórica nos Estados Unidos, enquanto os papéis em Seul acumulam valorização de cerca de 630% nos últimos 12 meses.

A operação, a segunda maior venda de ações já realizada no mercado estadunidense após a SpaceX, mostra que o apetite dos investidores por empresas ligadas à inteligência artificial (IA) segue forte em Wall Street. As informações foram compiladas a partir de agências internacionais.

Certificados de ações de companhias estrangeiras, os ADRs foram precificados a US$ 149 cada, um prêmio de 2,7% sobre a média das ações negociadas em Seul nos três pregões anteriores. Cada ADR representa um décimo de uma ação ordinária da companhia.

A listagem ocorre após um período de forte volatilidade, já que os papéis da SK Hynix recuaram cerca de 25% desde a máxima histórica registrada há duas semanas, refletindo dúvidas sobre o ritmo dos investimentos globais em IA. Hoje, as ações sul-coreanas fecharam em queda de 0,27%.

A principal aposta da corrida da IA

A SK Hynix tornou-se uma das maiores beneficiárias do "boom" da IA graças à liderança no mercado de memórias do tipo High Bandwidth Memory (HBM), tecnologia usada em processadores avançados para IA, como o ChatGPT e Claude, bem como os aceleradores desenvolvidos pela Nvidia.

O cofundador da plataforma de análise Reflexivity, Giuseppe Sette, vê que a empresa escolheu a Nasdaq justamente para aproveitar o interesse dos investidores, conforme a Reuters, tendo em vista que a SK Hynix oferece uma das formas mais diretas de exposição ao mercado de memória.

O analista avalia, porém, que futuras ofertas do setor podem enfrentar um ambiente mais seletivo do que o encontrado pela companhia sul-coreana.A companhia detém 51% do mercado global de HBM, à frente da Samsung, com 26%, e da Micron, com 23%, de acordo com dados do TrendForce divulgados pela Bloomberg.

SK Hynix negocia com desconto

Mesmo dominando o mercado de HBM, a SK Hynix ainda negocia com desconto em relação à rival Micron. Dados da LSEG mostram que as ações da empresa são negociadas a cerca de 5,8 vezes o lucro projetado, ante 7 vezes da concorrente estadunidense.

Analistas avaliam que a listagem nos EUA pode ajudar a reduzir essa diferença ao ampliar a base de investidores e aumentar a visibilidade da companhia no principal mercado de tecnologia do mundo.

O presidente da Great Hill Capital, Thomas Hayes, afirmou à Reuters que o setor de semicondutores se tornou uma das apostas mais concorridas do mercado, e oferta da SK Hynix aproveita um momento em que investidores continuam dispostos a pagar múltiplos altos.

Bilhões para expandir capacidade

Os recursos captados serão destinados à construção de novas fábricas e à compra de equipamentos avançados de produção, incluindo máquinas de litografia ultravioleta extrema (EUV, em inglês), consideradas fundamentais para a fabricação dos semicondutores mais sofisticados.

Além disso, a estreia capta o momento em que os gastos globais com infraestrutura de nuvem e IA continuam avançando. Projeções da BofA Securities apontam que esses investimentos podem se aproximar de US$ 1,5 trilhão até 2027. Hoje a SK Hynix vale mais de US$ 1 trilhão.