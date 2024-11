Ibovespa avança à espera de fiscal; ações do Carrefour sobem

O Ibovespa opera em alta nesta terça-feira, 26, com investidores ainda aguardando a divulgação do pacote fiscal que será apresentado pelo governo.

Ibovespa hoje

IBOV : + 0,68%, aos 129.907 pontos

Após reunião da equipe econômica com o presidente Lula, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, afirmou na noite de ontem que o pacote fiscal deve ser divulgado nesta semana – mas ainda sem data definida.

Segundo o ministro, as medidas estão prontas, e o próximo passo é apresentá-las ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Haddad reforçou que as medidas serão apresentadas para toda a sociedade no mesmo dia em que os presidentes das duas casas receberem as informações.

Carrefour sobe

Na bolsa, um dos destaques são as ações do Carrefour (CRFB3), que operam em alta em meio ao imbróglio da empresa francesa com frigoríficos e governo brasileiro. Depois de anunciar que não compraria carnes de países do Mercosul na última quarta-feira, o CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, divulgou hoje uma carta pedindo desculpas.

"Sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeito as normas e sabor. Se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e pode ter sido interpretada como questionamento de nossa parceria com a agricultura brasileira e como uma crítica a ela, pedimos desculpas", disse Bompard. A decisão de não comprar carnes do Mercosul, no entanto, não foi revertida.

A declaração anterior de Bompard gerou um boicote dos frigoríficos brasileiros ao Carrefour Brasil. Segundo comunicado da varejista, há desafios de abastecimento de carne bovina em diversas regiões.

Pela manhã, as ações da empresa sobem 2,2%.