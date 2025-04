Leilão da Receita Federal tem PlayStation 5 por R$ 800; saiba como funciona

A Receita Federal vai realizar, na próxima terça-feira, 29, um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

O período para envio das propostas começa às 8h desta quinta-feira, 24, e vai até as 21h de segunda-feira, 28, com a sessão de lances marcada para as 10h do dia 29 (horário de Brasília).

Como participar do leilão eletrônico

O evento é aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, que devem apresentar suas ofertas para lotes fechados, ou seja, conjuntos de itens agrupados.

Ao todo, serão leiloados 400 lotes contendo uma ampla variedade de produtos, como fones de ouvido, acessórios para celulares, câmeras, microscópios, telescópios, robôs aspiradores, caixas de som, instrumentos musicais, smartphones, smartwatches, tablets, notebooks, artigos esportivos, veículos e pedras preciosas.

Destaques e preços iniciais dos lotes

Os lotes mais acessíveis têm preços iniciais a partir de R$ 50, incluindo itens como papéis de embalagem, catálogos, revistas, adesivos, fichas plásticas e até uma boneca de pano.

Entre os destaques, há um lote com dois consoles PlayStation 5 com lance inicial de R$ 800, notebooks a partir de R$ 500, e o lote mais caro, avaliado em R$ 428 mil, que reúne diversos componentes eletrônicos e displays para celulares.

Outros lotes notáveis incluem:

Pedras preciosas e semipreciosas a partir de R$ 3 mil (lote 4);

Álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2018 com 100 envelopes, a partir de R$ 400 (lote 7);

Smartwatches, incluindo modelos da Apple, com preços a partir de R$ 129,4 mil (lote 12);

Bolsas de grife, como Prada, a partir de R$ 900 (lote 25);

Óculos de realidade virtual e monóculo de visão noturna digital a partir de R$ 400 (lote 26);

Moedas e cédulas para colecionadores a partir de R$ 1 mil (lote 49);

Veículos com lances iniciais a partir de R$ 900 (lotes 280 a 297).

Visitação dos lotes e como se inscrever

Os interessados poderão visitar os lotes presencialmente ou por videochamada entre os dias 14 e 25 de abril, em cidades como Araraquara, Barueri, Bauru, Campinas, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo, Santos, São Paulo e Suzano. Os endereços, horários e contatos para agendamento estão detalhados no edital do leilão.

Para participar, é necessário acessar o Sistema de Leilão Eletrônico via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), utilizando uma identidade digital GOV.BR com selo de confiabilidade Prata ou Ouro.

Pessoas físicas devem ser maiores de 18 anos ou emancipadas, estar inscritas no CPF e atender aos critérios de confiabilidade digital. Pessoas jurídicas precisam ter cadastro regular no CNPJ, e o responsável ou procurador também deve possuir o selo de confiabilidade.

Após escolher o lote desejado, o participante deve aceitar os termos e condições, inserir o valor da proposta — que deve ser superior ao lance mínimo — e salvar a oferta. Os bens adquiridos por pessoas físicas não podem ser revendidos, e alguns lotes comprados por empresas também têm restrições comerciais. O pagamento é realizado por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), e os arrematantes têm até 30 dias para retirar os itens.

Segurança e alerta contra fraudes

A Receita Federal alerta para golpes envolvendo transmissões ao vivo fraudulentas que simulam leilões em plataformas de vídeo. A participação oficial é exclusiva pelo sistema e-CAC, garantindo segurança e transparência ao processo.