Carrefour Brasil: desabastecimento de carne bovina afeta lojas do Atacadão

Desde a última quinta-feira, 21 de novembro, o Carrefour Brasil enfrenta dificuldades no abastecimento de carne bovina em suas lojas, o que tem gerado desabastecimento de alguns cortes nas unidades da rede Atacadão em determinadas regiões, informou a empresa em fato relevante nesta terça-feira, 26.

Nas lojas de varejo e no Sam’s Club, no entanto, o nível de ruptura de produtos está dentro do esperado e não há, até o momento, impacto relevante nas operações de venda, diz a empresa.

As carnes bovinas representam atualmente menos de 5% das vendas brutas do grupo, com menor participação na rede Atacadão, e com perfil de rentabilidade inferior à média dos outros segmentos de negócios.

A companhia esclarece que nenhum fornecedor individualmente responde por mais de 4% das vendas brutas do Carrefour Brasil. Contudo, na categoria de carnes bovinas, os principais fornecedores são concentrados, o que pode tornar o abastecimento mais suscetível a interrupções.

No comunicado oficial, o Carrefour Brasil afirmou que está avaliando o impacto do desabastecimento no tráfego de clientes, embora a companhia advirta que a relação entre ambos não seja linear.

"Estamos trabalhando intensamente para resolver a situação junto aos nossos fornecedores e esperamos a normalização do abastecimento no curto prazo, a fim de mitigar qualquer impacto aos consumidores", explica a empresa.

A empresa é a maior varejista de alimentos, com mais de R$ 100 bilhões em vendas. Embora representem pouco, as proteínas animais são relevantes para as vendas e ajudam a influenciar no tráfego nas lojas.

"Para os players de atacarejo (o Atacadão representa cerca de 70% das vendas do Carrefour), estimamos que a carne bovina responda por 5% das vendas, enquanto proteínas em geral representam cerca de 10% do total (vale mencionar que, além de sua participação nas vendas totais, esse é um item importante para atrair consumidores às lojas)", escreve o time do BTG Pactual (do mesmo grupo da EXAME), composto por Luiz Guanais, Gabriel Disselli e Pedro Lima.