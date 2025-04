Dupla Sena de Páscoa, concurso 2797: duas apostas ganham mais de R$ 25 milhões; veja os números

O sorteio da Dupla Sena de Páscoa, realizado neste sábado, 19 de abril, premiou duas apostas com o prêmio principal do primeiro sorteio do concurso 2796. Um dos bilhetes vencedores foi registrado em São Paulo (SP) e o outro foi feito pela internet. Cada ganhador receberá R$ 25.133.009,68.

No segundo sorteio, outras duas apostas acertaram as seis dezenas. Os bilhetes vencedores são das cidades de Cotia (SP) e Leme (SP), e cada um garante o valor de R$ 2.411.028,52.

Dezenas sorteadas

1º sorteio: 05 - 18 - 22 - 27 - 31 - 46

2º sorteio: 02 - 07 - 31 - 45 - 46 - 47

Premiação do 1º sorteio

6 acertos: 2 apostas – R$ 25.133.009,68 cada

5 acertos: 1.048 apostas – R$ 4.182,91 cada

4 acertos: 54.128 apostas – valores entre R$ 92,55 e R$ 90,69

3 acertos: 981.683 apostas – R$ 2,55 cada

Como funciona a Dupla Sena

Na Dupla Sena, o apostador concorre em dois sorteios usando o mesmo bilhete. É possível escolher entre 6 e 15 números, dentre os 50 disponíveis, e ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números em qualquer um dos sorteios – ou em ambos.

Os jogadores podem ainda usar a Surpresinha, em que os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema da Caixa Econômica Federal. Outra opção é a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos seguidos (2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 vezes). A aposta mínima custa R$ 2,50.

Distribuição dos prêmios

No 1º sorteio:

30% do valor vai para quem acerta os 6 números

10% para quem acerta 5 números

8% para acertos de 4 números

4% para quem acerta 3 números

No 2º sorteio:

11% para os acertadores das 6 dezenas

9% para quem faz 5 acertos

8% para os que acertam 4 números

4% para apostas com 3 acertos

Quando acontecem os sorteios?

A Dupla Sena realiza três sorteios por semana, sempre às 20h, de segunda-feira a sábado.