Quanto tempo vai durar o funeral do Papa nesta sábado? Veja programação

O Vaticano realiza nesta sábado, 25, a partir das 10h no horário de Roma (5h em Brasília), na Praça de São Pedro, o funeral do Papa Francisco.

O pontífice faleceu na última segunda-feira, aos 88 anos, vítima de complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca.

A estimativa do Ministério do Interior da Itália é 200 mil fiéis para participar das cerimônias fúnebres de Francisco.

A previsão é a cerimônia comece às 5h e siga até 7h, quando corpo de Francisco chegará na igreja Santa Maria Maior e será recebido por um grupo de pessoas pobres. O enterro será feito a portas fechadas.

A cerimônia será conduzida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, e terá a presença de cardeais, arcebispos, padres e líderes internacionais, incluindo os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

Onde assistir ao funeral do Papa Francisco?

A missa será transmitida ao vivo por diversos canais, incluindo o canal oficial do Vaticano no YouTube, além de emissoras de televisão internacionais como NBC, CBS e The New York Times (EUA), BBC (Reino Unido) e outras.

No Brasil, a TV Globo e a GloboNews transmitirão a cerimônia ao vivo, assim como a CNN Brasil.

Como será o funeral do papa

Veja a programação detalhada, no horário de Brasília.

3h30 - Cardeias começarão a chegar para o evento.

4h - Patriarcas da Igreja Ortodoxa e cardeais se reunirão em uma capela, dentro da basílica. Em seguida, farão parte de uma procissão que levará o corpo de Francisco do interior da Basílica para a Praça de São Pedro, que fica em frente a ela.

5h - Começa a missa fúnebre do papa, que deverá durar 90 minutos. A celebração terá a presença dos cardeais e dos chefes de Estado nas primeiras fileiras.

6h30 - Após a celebração, começará uma procissão para levar o corpo do Vaticano até a igreja de Santa Maria Maior, com trajeto de cerca de 4 km. A multidão não poderá seguir o cortejo.

7h - Corpo do papa chegará na igreja e será recebido por um grupo de pessoas pobres. O enterro será feito a portas fechadas.

16h - Será rezado o Rosário em frente à Basílica de Santa Maria Maggiore. O túmulo será aberto à visitação pública no domingo

O que acontecerá durante o funeral do papa?

A cerimônia seguirá os rituais tradicionais, com uma missa pública de corpo presente, presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re. Francisco havia pedido um funeral simples, conforme sua linha de papado, com um caixão de madeira único e sem decorações extravagantes. Após a missa, o corpo será sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma.

Quem vai ao funeral do papa?

A expectativa é de que cerca de meio milhão de fiéis compareçam ao evento, além de líderes globais como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente argentino Javier Milei, o francês Emmanuel Macron, o rei Felipe VI da Espanha e o príncipe William do Reino Unido, entre outros. O presidente dos EUA, Donald Trump, também confirmou presença, ao lado da esposa, Melania, apesar das divergências com o Papa sobre temas como imigração.

O que acontece após o enterro do papa Francisco?

O funeral do papa marcará o primeiro dos nove dias de luto da Igreja global. No domingo, 28, uma missa de luto será realizada na Praça de São Pedro.

A reunião será liderada pelo cardeal italiano Pietro Parolin, apontado como um dos principais candidatos para assumir a posição de líder da igreja.

Nos próximos dias, o Vaticano anunciará a data para o início do conclave que escolherá o sucessor de Francisco. A previsão é que a cerimônia tenha início entre 6 e 11 de maio.

Quando será o conclave?

A escolha do sucessor de Francisco ocorrerá em um conclave, um processo no qual os cardeais eleitores votam para escolher o novo papa. O rito deverá começar entre os dias 5 e 10 de maio, conforme as normas do Vaticano, embora a data ainda não tenha sido confirmada. Alguns cardeais, como o bósnio Vinko Puljić e o espanhol Antonio Cañizares, não participarão do conclave devido a questões de saúde.

A cada dia, os cardeais realizarão até quatro votações, e a fumaça branca sinalizará a eleição de um novo Papa.