O que são as debêntures de infraestrutura e como elas podem contribuir para o seu portfólio

Quando se fala em infraestrutura, muitas vezes pensamos em grandes obras que envolvem transporte, energia ou saneamento. Mas o que poucos sabem é que essas iniciativas podem representar uma excelente oportunidade de investimento para quem busca diversificar seu portfólio. As debêntures de infraestrutura são uma das alternativas mais promissoras para aqueles que querem não apenas rentabilidade, mas também contribuir para o desenvolvimento do país.

O que são debêntures de infraestrutura?

As debêntures de infraestrutura são títulos de dívida emitidos por empresas concessionárias ou autorizadas a explorar serviços públicos, com o objetivo de captar recursos para financiar grandes projetos de infraestrutura, como energia, transporte, saneamento e telecomunicações. Recentemente, a Lei nº 14.801/24 introduziu um novo modelo dessas debêntures, focando em benefícios fiscais para as empresas emissoras, com o objetivo de fomentar investimentos em áreas essenciais para o país, como as que envolvem sustentabilidade e impacto ambiental positivo.

Ao comprar uma debênture de infraestrutura, o investidor empresta dinheiro à empresa emissora, que utilizará esse recurso para desenvolver o projeto. Em troca, o investidor recebe o valor aplicado acrescido de juros, que podem ser prefixados, pós-fixados (atrelados à Selic) ou corrigidos por índices como o IPCA.

Como funcionam as debêntures de infraestrutura?

Esses títulos possuem algumas características distintas em relação aos demais produtos de renda fixa. O investidor, ao adquirir uma debênture de infraestrutura, compromete-se por um período médio superior a quatro anos. A remuneração pode ser paga de forma periódica ou no vencimento do título, conforme o contrato.

Um dos atrativos dessas debêntures é que as empresas podem deduzir os juros pagos da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o que pode tornar esses títulos ainda mais vantajosos para as emissoras.

Além disso, projetos sustentáveis, conhecidos como green bonds, podem tornar a debênture mais atrativa, tanto para as empresas quanto para os investidores, pois oferecem benefícios fiscais adicionais.

Vantagens das debêntures de infraestrutura para o investidor

As debêntures de infraestrutura possuem diversas vantagens que podem atrair investidores em busca de oportunidades sólidas e de longo prazo. Uma das principais vantagens é o potencial de retorno atrativo.

Embora tenham um prazo mais longo, essas debêntures podem ser negociadas no mercado secundário, oferecendo maior liquidez para o investidor, que pode optar por vender o título antes do vencimento. Isso proporciona uma flexibilidade adicional em sua estratégia de investimentos.

Além disso, como mencionado, a possibilidade de investir em projetos sustentáveis pode atrair aqueles que buscam alinhamento com os critérios ESG (ambientais, sociais e de governança), permitindo que o investidor combine rentabilidade com impacto positivo.

Fatores a se considerar antes de investir

Risco de inadimplência: como qualquer título de dívida, existe o risco de inadimplência por parte da empresa emissora. Portanto, é essencial avaliar a saúde financeira da empresa e o risco associado ao projeto financiado pela debênture.

Liquidez no mercado: embora as debêntures possam ser negociadas no mercado secundário, a liquidez pode não ser tão alta quanto em outros tipos de ativos. Isso significa que, dependendo das condições do mercado, pode ser mais difícil vender o título antes do vencimento.

Debêntures de infraestrutura: um bom caminho para diversificação

De modo geral, as debêntures de infraestrutura são uma excelente alternativa para diversificar o portfólio de investimentos, especialmente para aqueles que buscam ativos de longo prazo com um bom potencial de retorno. Elas oferecem uma oportunidade única de contribuir para o crescimento do Brasil, ao mesmo tempo em que garantem rentabilidade.