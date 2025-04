Conheça os finalistas do Prêmio Sim à Igualdade Racial 2025

O Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) divulgou os finalistas do Prêmio Sim à Igualdade Racial 2025, que destaca os principais nomes e iniciativas em prol da igualdade racial no Brasil. O evento será transmitido ao vivo pela TV Globo no dia 25 de maio, após o Fantástico.

Luana Génot, CEO e fundadora do ID_BR, ressaltou a importância do prêmio como um espaço para gerar impacto nas causas sociais, econômicas, culturais e ambientais. “É fundamental formar novas conexões, enaltecer talentos e compartilhar experiências”, afirmou. Para este ano, o ID_BR celebra o “Carisma”, um tema que envolve afeto, poder e influência, com foco em justiça climática, COP30, pautas de gênero e a equidade racial.

Tom Mendes, diretor institucional do ID_BR, explicou que o Prêmio Sim à Igualdade Racial celebra aqueles que utilizam o carisma como ferramenta de transformação social, rompendo desigualdades por meio da ação. "O Carisma que celebramos em 2025 é a potência que inspira mudanças", afirmou.

A seleção dos finalistas começou com indicações do público e passou por uma curadoria externa para validação dos votos. O próximo passo será a votação de um júri especializado, composto por personalidades como o cantor Xamã, o carnavalesco Milton Cunha, a apresentadora Rita Batista, a ativista Samela Sateré Mawé e a bailarina Vitória Bueno.

O prêmio contempla três pilares: Cultura, Educação e Empregabilidade, com finalistas em diversas categorias.

Pilar: Cultura

Arte em Movimento : Kaê Guajajara, Daiara Tukano, Denilson Baniwa, Acervo da Laje e Festa Batekoo.

Destaque Publicitário : Amores Pretos - Vivo e Galeria Ag, Respeita meu Capelo - Vult e Gut, Gavião Kyikatêjê FC.

Influência e Representatividade Digital : Adalberto Neto, Afrofuturas, Alice Pataxó, Cristian Wariu, Raphael Vicente, Thais Kokama.

Imprensa: Notícia Preta, Mídia Indígena e Ubuntu Esporte Clube.

Pilar: Educação

Educação e Oportunidade : EMEF Quilombola Altina Ana, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Instituto Socioambiental (ISA).

Intelectualidade: Itamar Vieira Junior, finalista do International Booker Prize, e Fernanda Kaingáng, educadora do Ponto de Cultura Kanhgág Jãre.

Pilar: Empregabilidade