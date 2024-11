Ibovespa fica no zero a zero com investidores ainda à espera de anúncio do pacote fiscal

O Ibovespa mantém a toada das últimas semanas e, mais uma vez, opera entre perdas e ganhos com investidores à espera do anúncio do pacote fiscal. A expectativa é que o anúncio seja feito entre hoje e amanhã.

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as medidas serão suficientes para garantir o reforço do arcabouço fiscal – decisão que vem sendo aguardada com ansiedade pelo mercado.

Ibovespa hoje

IBOV: + 0,08%, aos 129.145 pontos

Na última semana, Haddad afirmou que o pacote irá passar por última avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que irá decidir os atos que serão enviados ao Congresso Nacional. A previsão é de que pelo menos uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) seja enviada ao Legislativo.

Haddad tem duas reuniões com Lula na agenda de hoje: uma das 10h às 12h e outra das 15h30 às 18h. “Na segunda de manhã nós vamos passar para o presidente a minuta dos atos que já foram minutados pela Casa Civil. Vamos bater com ele a redação de um ou outro detalhe, inclusive, o acordo que foi feito com a Defesa, que ele soube só informalmente por mim hoje”, informou Haddad.

"Vamos bater com ele a redação [do texto] e, ao fim da reunião de segunda-feira, estaremos prontos para divulgar. Aí, se faremos isso na própria segunda ou na terça, é uma decisão que a comunicação vai tomar."

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

Até o dia 1º de novembro (sexta-feira), o horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o after market entre 17h30 e 18h. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.

As negociações da B3 ocorrem das 10h às 18h, seguindo o horário de verão dos Estados Unidos, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h.