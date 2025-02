Ibovespa opera em queda com investidor à espera da ata do Fed

O Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, abriu em queda na manhã desta quarta-feira, 19, enquanto o mercado se prepara para a divulgação da ata do Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos.

O documento, que será publicado na tarde de hoje, é aguardado com grande expectativa pelos investidores, que buscam pistas sobre a possível continuidade ou ajustes nas políticas monetárias do Fed, caso os riscos de alta da inflação se intensifiquem.

Em janeiro, o banco central norte-americano decidiu manter sua taxa de juros na faixa de 4,25%-4,5%, após três cortes consecutivos desde setembro de 2024. O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que "será necessário ver progresso real na inflação ou alguma fraqueza no mercado de trabalho antes de considerar novos ajustes".

Além disso, os investidores aguardam outros dados importantes sobre o setor de moradia nos Estados Unidos, como licenças preliminares de construção e o início das obras no mês de janeiro, que serão divulgados nesta quarta-feira. A expectativa é também pelos números das vendas de moradias existentes e do S&P Global Composite PMI Flash, programados para sexta-feira.

Ibovespa hoje:

IBOV: -0,87%, aos 127.413

-0,87%, aos Dólar comercial: +0,65%, a R$ 5,726

Balanços de grandes empresas também ganham atenção

Após o fechamento do mercado, serão divulgados os resultados financeiros de grandes empresas brasileiras, como Vale (VALE3), Banco do Brasil (BBAS3), Gerdau (GGBR4) e Assaí (ASAI3). Na noite de ontem, o Carrefour Brasil reportou um lucro líquido ajustado de R$ 1,770 bilhão no quarto trimestre de 2024, três vezes maior (240%) em relação ao ano anterior, quando o valor foi de R$ 520 milhões. O bom desempenho foi atribuído a menores despesas financeiras, taxas mais baixas de empréstimos intercompany e eficiência tributária. Já o Ebitda ajustado somou R$ 1,917 bilhão, um aumento de 2,2% na comparação anual.

O GPA, por sua vez, reportou um prejuízo líquido consolidado de R$ 1,104 bilhão no mesmo período, mais do que o triplo do prejuízo registrado no ano anterior. O resultado negativo foi impactado pela provisão de contingência de INSS. Contudo, o Ebitda ajustado consolidado registrou alta de 25,4%, somando R$ 498 milhões.

No setor de shoppings, o Iguatemi obteve lucro líquido ajustado de R$ 164,1 milhões no quarto trimestre de 2024, o que representou um aumento de 21,9% em relação ao mesmo período de 2023. O Ebitda ajustado e consolidado chegou a R$ 315,3 milhões. Além disso, a empresa anunciou uma previsão de investimentos entre R$ 330 milhões e R$ 400 milhões para 2025, e a distribuição de R$ 50 milhões em dividendos, com valor de R$ 0,16 por Unit, cuja data de 'ex' será em 24 de fevereiro.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.