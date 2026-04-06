Hershey's promete voltar a usar 'chocolate de verdade' após críticas

Após semanas de críticas, a Hershey's (HSHY34) anunciou que retomará o uso de chocolate ao leite e amargo de verdade em todos os produtos da marca até 2027. A decisão surge depois de reclamações de Brad Reese, neto do criador do Reese's Peanut Butter Cup (bombom de manteiga de amendoim), e de outros consumidores que perceberam mudanças nas receitas.

Brad Reese promove a marca de forma voluntária há quase toda a vida, apesar de nunca ter sido funcionário da Hershey's. Ele é neto de H.B. Reese, que inventou os Reese's Peanut Butter Cups por volta de 1928; a Hershey's comprou a H.B. Reese Candy Company em 1963.

Segundo reportagem do The New York Times, tudo começou quando Reese, de 70 anos, provou um Reese's Mini Heart e disse à imprensa: “Foi horrível”. Desde então, ele tem criticado publicamente a empresa no LinkedIn e em entrevistas, acusando a Hershey's de enganar clientes ao substituir discretamente o chocolate verdadeiro por um substituto com sabor parecido.

A empresa sempre afirmou que apenas alguns produtos utilizavam o substituto, enquanto os clássicos continuavam feitos com chocolate ao leite. Mas, agora, anunciou que todas as linhas retornarão às “receitas clássicas” de chocolate ao leite e amargo. A reformulação ocorre após aumentos no preço do cacau, quando algumas marcas passaram a substituir manteiga de cacau por outras gorduras.

“Estamos avançando rapidamente, com mudanças previstas para começar em 2027, abrangendo formulação, embalagem, cadeias de suprimento e fornecimento de ingredientes”, explicou Allison Kleinfelter, porta-voz da Hershey's, por e-mail ao NYT. A empresa reforçou que o planejamento das mudanças começou no ano passado, e que não se trata de uma reação às críticas de Reese.

O neto do criador, no entanto, considera o anúncio insuficiente. “Isso é apenas uma jogada de marketing; não há nenhuma vitória aqui. Se eles estivessem falando sério, fariam isso imediatamente”, disse ele.

A maioria dos produtos da Hershey’s, incluindo barras de chocolate e Reese's Peanut Butter Cups, já utiliza chocolate ao leite ou amargo. Além disso, a empresa informou que está adotando corantes naturais em todo o portfólio e ajustando a receita das barras KitKat para maior cremosidade, com um aumento de 25% no investimento em pesquisa e desenvolvimento.

As mudanças nos produtos, incluindo ovos de chocolate com manteiga de amendoim, geraram repercussão na mídia, e até Calley Means, assessor do Secretário de Saúde Robert F. Kennedy Jr., comentou sobre o caso nas redes sociais, elogiando a “onda de empresas que estão substituindo ingredientes artificiais e voltando ao básico”.

A Hershey's, por sua vez, reforça que a decisão de ajustar as receitas está relacionada exclusivamente às preferências do consumidor.