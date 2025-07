Chocolate vai ficar mais caro: Hershey's anuncia aumento de até 20% nos preços

A Hershey's anunciou que vai reajustar os preços de seus chocolates em resposta à alta expressiva no valor do cacau. Segundo reportagens do Wall Street Journal e da Bloomberg, o aumento será de dois dígitos percentuais, podendo variar entre 10% até 20%, a depender do varejista. Além disso, a companhia pretende reduzir o peso e a quantidade de doces em algumas embalagens.

De acordo com Andrew Archambault, presidente da divisão de confeitaria da Hershey's nos Estados Unidos, os reajustes não estão ligados a políticas comerciais ou tarifárias. A medida busca, no entanto, compensar os custos crescentes dos ingredientes, em especial o cacau, cujo preço atingiu patamares inéditos.

A empresa não definiu uma data única para os novos preços entrarem em vigor, já que o prazo varia entre os varejistas. À CBS News, um porta-voz afirmou que os aumentos costumam levar cerca de 90 dias para serem sentidos nas prateleiras.

Clima extremo prejudica colheita de cacau

O aumento no preço do cacau está diretamente relacionado à queda na oferta do produto. Segundo a Climate Central, as plantações na Costa do Marfim e em Gana - responsáveis por mais da metade do cacau mundial - enfrentam condições climáticas severas, como calor excessivo durante o período de cultivo, chuvas irregulares e proliferação de pragas. Isso afetou significativamente a produção nas duas regiões.

A disparada nos preços do mercado internacional também tem impulsionado uma forte onda de contrabando a partir da Costa do Marfim.

Lucros em alta e impacto de tarifas

Apesar da pressão sobre os custos, a Hershey's encerrou o primeiro trimestre deste ano com lucro de US$ 224,2 milhões. Apesar do aumento, a empresa já alertou que pode ter um impacto financeiro de US$ 15 milhões a US$ 20 milhões em 2025, principalmente em decorrência das novas tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump. Segundo a Bloomberg, a companhia solicitou isenção ao governo e se diz “esperançosa” para conseguir.

Nesta terça-feira, 22, mesmo com os mercados estáveis, as ações da empresa subiram quase 3%, fechando a US$ 181,69 - um dos maiores valores do ano.