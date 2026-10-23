De servidor público a cafeicultor: quem disputará R$ 1 milhão na Copa BTG Trader

Um servidor público que desenvolveu robôs para operar enquanto trabalha, um cafeicultor que aprendeu sobre o mercado financeiro por meio de vídeos e um ex-jogador profissional de pôquer estão entre os cinco finalistas da Copa BTG Trader 2026, maior campeonato de trading em ambiente simulado do Brasil. Os finalistas disputarão um prêmio de R$ 1 milhão na próxima quinta-feira, 29, em São Paulo, após uma competição que reuniu mais de 15 mil inscritos.

Promovido pelo BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), o campeonato chega à 2ª edição com uma proposta que permite aos participantes negociar ativos em condições de mercado, mas sem arriscar dinheiro próprio. As operações acontecem em ambiente simulado, e a classificação depende do desempenho dos competidores ao longo das etapas.

A final colocará frente a frente participantes com experiências bastante diferentes. Enquanto Marcos Cesar da Silva vive exclusivamente de trading, Elvis da Silva Duarte precisa conciliar as operações com o expediente no serviço público. Ermerson Francisco da Silva, por sua vez, trabalha na agricultura cafeeira e começou a estudar o mercado por conta própria.

O contraste entre os perfis também aparece nas estratégias. Há quem utilize sistemas automatizados, quem busque identificar tendências e quem procure oportunidades em movimentos de reversão dos preços.

Quem são os finalistas

Morador de Estrela de Alagoas, em Alagoas, Elvis encontrou na automação uma forma de operar sem precisar acompanhar as negociações durante o expediente. O servidor público estudou o funcionamento desses sistemas e desenvolveu estratégias executadas por robôs, que foram ajustadas durante a Copa para tentar melhorar os resultados.

Em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, Ermerson chegou ao mercado financeiro depois de pesquisar sobre Bitcoin na internet. Seu aprendizado ocorreu principalmente por meio de vídeos, sem formação profissional na área. Agora, o trabalhador da agricultura cafeeira está entre os cinco classificados para a decisão.

Outro finalista, Alexandre do Rosário, combina dois empregos em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Ele é técnico em Segurança do Trabalho na prefeitura e estivador no porto da cidade. Ele começou a operar em 2019 e já enfrentou perdas, entre elas um prejuízo de quase R$ 9 mil durante a turbulência dos mercados em 2020.

Na semifinal, Alexandre conseguiu se recuperar de um resultado negativo no primeiro dia e garantiu a última vaga na final. Sua estratégia é baseada na identificação de tendências e em ferramentas de análise técnica.

Matheus Parisi, empresário de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e Marcos Cesar da Silva preferem operações de contratendência, que procuram oportunidades em possíveis reversões dos movimentos de preços.

Parisi administra uma fábrica de pré-moldados de concreto e uma empresa de compra e venda de produtos diversos. Já Marcos trabalhou por quase dez anos na aviação e também foi jogador profissional de pôquer antes de se dedicar integralmente ao trading.

Os objetivos dos finalistas para o prêmio também são diferentes. Parisi pretende concluir a construção de sua casa, enquanto Elvis quer avançar em direção à independência financeira e à aposentadoria. Alexandre planeja destinar o dinheiro à segurança financeira da família. Ermerson vê a premiação como uma oportunidade de melhorar sua situação financeira.

Como funciona a Copa BTG Trader

A edição de 2026 da Copa BTG Trader foi organizada em quatro etapas: classificatória, repescagem, semifinais e final. A fase classificatória ocorreu de 14 a 24 de setembro, seguida pela repescagem entre 28 e 30 de setembro. As semifinais, realizadas entre 13 e 16 de outubro, definiram os cinco participantes que chegaram à decisão.

Durante a competição, os participantes operam contratos futuros de índice, dólar, Bitcoin, Solana, Ethereum e ouro, negociados na B3, utilizando capital fictício.

A edição também introduziu quatro grupos temáticos, definidos pelo estilo de operação: Tendência, Contra Tendência, Fluxo e Automação. A divisão oferece acesso a conteúdos e análises de especialistas, mas não altera o ranking nem a distribuição dos prêmios.

Na estreia, em 2025, a Copa recebeu mais de 60 mil inscrições. Cerca de 13 mil participantes competiram ativamente até o fim da temporada, e 52% desse grupo terminou com resultado positivo, segundo dados divulgados pelo banco. Danillo Ramos Duarte foi o vencedor e recebeu R$ 1 milhão.

Neste ano, além do prêmio principal, os outros quatro finalistas receberão R$ 50 mil, R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 7,5 mil, conforme a classificação. O campeonato também prevê premiações para os 100 primeiros colocados do ranking geral e um prêmio diário de R$ 1 mil para o melhor desempenho de cada dia de disputa.

A final será realizada no Transamerica Expo Center, em São Paulo. A programação começa às 8h, com abertura oficial às 9h, e prevê duas baterias de operações, às 9h45 e às 16h. O campeão será anunciado às 17h30.

Além da disputa, o evento terá debates sobre cenário macroeconômico, inteligência artificial, criptoativos, ETFs e estratégias de investimento.

Entre os painelistas estão Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, e Jerson Zanlorenzi, além do goleiro Vozinha, da seleção de Cabo Verde, e do criador de conteúdo Julio Cocielo. A final será transmitida pelo canal do BTG Trader no YouTube.