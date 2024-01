Nova onda de demissões? Saiba quais empresas de tecnologia fizeram cortes em janeiro

O setor de tecnologia, ainda se recuperando dos efeitos combinados da economia instável, pandemia de covid-19 e erros estratégicos empresariais, enfrentou uma série de cortes de empregos em 2022.

Este cenário agravou-se em 2023, com as demissões varando o início de 2024. Para dimencionar esses eventos, compilamos as principais demissões e continuaremos atualizando as informações conforme a situação evoluir.

Duolingo

Em janeiro de 2024, a Duolingo implementou uma redução de 10% de seus contratados, optando pelo uso de inteligência artificial generativa para a execução de tarefas antes realizadas por humanos. Este movimento indica uma tendência crescente de automação no setor.

Twitch

A Twitch, sob a gestão da Amazon, enfrentou uma redução significativa de 35% em seu quadro de funcionários, afetando mais de 500 pessoas. O CEO Dan Clancy apontou a necessidade de ajuste da estrutura organizacional ao tamanho atual do negócio.

Amazon Prime Video e MGM Studios

No mesmo período, a Amazon planejou demitir "várias centenas" de funcionários nas divisões do Prime Video e MGM Studios, conforme reportado pela Variety. Este movimento evidencia ajustes estratégicos em suas operações de entretenimento.

Meta

A Meta, mantendo a tendência de cortes iniciada em anos anteriores, dispensou 60 gerentes de programa técnico no Instagram. Essa medida faz parte de um esforço contínuo de reestruturação da empresa.

Google

A Google anunciou demissões em várias de suas divisões, incluindo Assistant e hardware, afetando centenas de funcionários. A empresa também reorganizou as divisões Pixel, Nest e Fitbit, o que levou à saída dos co-fundadores da Fitbit, marcando uma mudança significativa em sua estratégia de produto.

Unity

A Unity, conhecida pelo seu software de desenvolvimento de jogos, anunciou a demissão de 1.800 funcionários, equivalente a um quarto do seu total de empregados. Estas demissões se somam a outras 1.110 ocorridas nos dois anos anteriores, refletindo desafios contínuos na empresa.

Humane AI

A Humane AI, ainda não tendo lançado seu produto principal, o Ai pin, já reduziu 4% de sua força de trabalho. Essa decisão pode indicar desafios internos na fase de desenvolvimento de produto.