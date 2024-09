O que é DCA? Entenda a estratégia de investimento intervalada

Você já ouviu falar de DCA (Dollar-Cost Averaging)? Essa estratégia de investimento pode ser extremamente útil para o investidor brasileiro, principalmente quando o objetivo é suavizar a exposição à volatilidade cambial.

Mas o que é exatamente o DCA?

A sigla DCA representa uma técnica simples e eficiente, que consiste em investir em algum ativo de forma intervalada e porcionada, sem levar em consideração o preço no momento da compra. Imagine que você tenha 5 mil reais para investir em um ativo específico. Em vez de aplicar todo o valor de uma vez, você pode optar por dividir esse montante em cinco compras semanais de mil reais ou até dez compras de 500 reais, por exemplo. A ideia é espaçar o investimento no tempo, garantindo que você faça aportes regularmente, independentemente das oscilações diárias.

Como o DCA ajuda a reduzir o impacto da volatilidade?

De acordo com Danilo Igliori, economista-chefe da fintech Nomad, essa técnica é uma maneira de evitar ser prejudicado por vieses emocionais, já que a ideia é realizar a compra independentemente do movimento do dia ou dos pregões anteriores. “Assim, garante-se um preço médio que não será nem o maior e nem o menor do período em questão”, afirma.

O nome DCA é utilizado para compras intervaladas de qualquer tipo de ativo, mas, pensando em redução da volatilidade cambial, a estratégia pode ser utilizada para a formação da parcela dolarizada da sua carteira de investimentos, definindo um intervalo fixo para a realização das operações de câmbio destinadas aos ativos estrangeiros que irão compor o seu portfólio.

Ao realizar operações de câmbio em intervalos regulares, o investidor dilui o risco das variações bruscas na cotação do dólar, formando uma reserva dolarizada com maior estabilidade de preço. A estratégia pode ser aplicada tanto na compra de dólares físicos quanto na aquisição de ativos estrangeiros.

Como investir utilizando a técnica de Dollar-Cost Averaging?

Para utilizar o DCA, é preciso definir dois elementos: o valor que você deseja investir e a periodicidade dos aportes. Após estabelecer isso, o mais importante é manter a disciplina, realizando os investimentos regularmente, mesmo em cenários de alta ou baixa volatilidade.

No caso de uma estratégia dolarizada, uma boa prática é definir valores fixos e um dia específico da semana ou do mês para realizar a conversão cambial.

Se houver uma queda significativa na cotação do dólar, você pode até ajustar a estratégia para aproveitar a oportunidade, explica Igliori, mas é fundamental manter os aportes regulares.

Quais os benefícios do DCA para o investidor brasileiro?

O principal benefício do Dollar-Cost Averaging é ajudar a eliminar os vieses emocionais que frequentemente prejudicam as decisões de investimento. De acordo com Igliori, quem realiza aportes em dólares de forma regular, sem tentar prever o momento certo de entrada, tende a obter resultados mais consistentes no longo prazo. “Isso porque os resultados no longo prazo são mais relacionados à consistência e aos juros compostos do que ao timing nos investimentos”, esclarece.