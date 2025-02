Militares transgêneros dos EUA vão ser expulsos das Forças Armadas, indica memorando do Pentágono

Os Estados Unidos começarão, nos próximos 30 dias, a remover do seu exército soldados transgêneros, a menos que obtenham uma isenção em uma revisão caso a caso, anunciou o Pentágono na quarta-feira. O memorando foi publicado como parte de uma ação judicial contra a ordem executiva do presidente Donald Trump, que busca retirar o pessoal transgênero do serviço militar.

"Os membros do serviço que tenham um diagnóstico atual ou histórico de, ou que exibam sintomas consistentes com disforia de gênero, serão processados para a separação do serviço militar", de acordo com o memorando.

Esses soldados podem "ser considerados para uma isenção caso a caso, se houver um interesse governamental convincente em reter o membro do serviço", acrescenta o texto.

Para obter essa isenção, os soldados devem mostrar que nunca tentaram uma transição, assim como ter um histórico de "36 meses consecutivos de estabilidade no sexo do membro do serviço sem disrupção clinicamente significativa ou deterioração em áreas importantes do funcionamento social, laboral ou outras".

As políticas em mudança nos Estados Unidos têm abalado o serviço militar da população transgênero nos últimos anos, com administrações democratas favoráveis ao seu serviço aberto, enquanto Trump tem tentado mantê-los fora das fileiras.

O exército dos Estados Unidos levantou a proibição de tropas transgênero em 2016, no segundo mandato do democrata Barack Obama. Segundo essa política, as tropas transgênero que já estavam em serviço puderam continuar servindo abertamente, e os recrutas transgênero deveriam começar a ser aceitos a partir de 1º de julho de 2017.

No entanto, a primeira administração Trump adiou essa data para 2018 antes de decidir reverter completamente a política. No início deste mês, outro memorando do Pentágono proibiu pessoas transgênero de ingressar no exército e interrompeu o tratamento de transição para outras pessoas que já estavam em serviço militar.