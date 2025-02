Petrobras (PETR4): ADRs despencam em NY após prejuízo no 4º trimestre

Os ADRs da Petrobras (PBR), negociados na Bolsa de Nova York (NYSE), fecharam em queda de 0,83%, a US$ 14,32, nesta quarta-feira, 26. Durante o after-market, os papéis chegaram a despencar quase 6%. Na pré-abertura desta quinta-feira, 27, caem 3,21%, a US$ 13,86.

A Petrobras registrou prejuízo líquido de R$ 17 bilhões no 4º trimestre de 2024, contra um lucro de R$ 31 bilhões no mesmo período de 2023. O resultado foi afetado pela variação cambial nas dívidas da estatal e de suas subsidiárias no exterior.

Além do fraco desempenho financeiro, a decisão de não pagar dividendos extras também pesou sobre os papéis. A empresa aprovou o pagamento de R$ 9,1 bilhões em proventos, a ser confirmado na Assembleia Geral Ordinária.

A Petrobras prevê que a remuneração total aos acionistas em 2024 chegue a R$ 75,8 bilhões, com R$ 73,9 bilhões destinados à distribuição de proventos e R$ 1,9 bilhão para recompra de ações.