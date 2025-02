Ray Dalio alerta que dívida crescente pode levar EUA a uma crise financeira

Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, alertou que os Estados Unidos podem enfrentar uma crise financeira se não reduzirem o endividamento crescente. Em entrevista a Tucker Carlson e no World Governments Summit, em Dubai, ele comparou a situação a uma obstrução arterial que pode levar a um "infarto" no sistema financeiro.

Os pagamentos de juros consomem uma parcela crescente do orçamento federal. Sem controle do déficit fiscal, os EUA podem enfrentar um colapso no mercado de títulos do Tesouro, elevando os juros e agravando a crise econômica.

Em 2023, o déficit fiscal dos EUA atingiu US$ 1,8 trilhão, com gastos de US$ 6,75 trilhões e uma arrecadação de US$ 4,92 trilhões. Dalio alertou que, se o déficit não cair de 6% para 3% do PIB nos próximos quatro anos, a oferta de títulos do governo superará a demanda, disparando os juros.

"Não espere que isso aconteça e, então, tente melhorar", disse Dalio, reforçando a necessidade de ação imediata.

O governo americano precisará adotar medidas para conter o déficit, evitando um choque nos mercados financeiros e uma escalada nos custos da dívida pública.