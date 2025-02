Futuros dos EUA sobem após adiamento de novas tarifas de Trump

Os contratos futuros do S&P 500 registraram alta de 0,16% nesta sexta-feira, 14, enquanto os do Dow Jones subiram 41 pontos e os do Nasdaq 100 avançaram 0,1%. O movimento ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiar a imposição de tarifas recíprocas sobre importações.

A decisão reduz momentaneamente a incerteza no mercado, impulsionando os índices acionários. No entanto, investidores seguem atentos aos próximos passos do governo americano.

Na quinta-feira, Trump assinou um memorando que orienta o Departamento de Comércio a estudar formas de elevar tarifas sobre países que taxam produtos americanos, mas sem aplicação imediata. Após o anúncio, os mercados reagiram positivamente, com o S&P 500 subindo 1,04%, o Nasdaq Composite avançando 1,5% e o Dow Jones ganhando 0,77%.

"Criamos uma estrutura para garantir que os EUA não sejam explorados no comércio internacional", disse Trump ao The Wall Street Journal.

O mercado aguarda os resultados da Moderna, que divulgará seu balanço trimestral antes da abertura. Além disso, investidores acompanham os impactos das tarifas no cenário econômico, já que 47,3% dos investidores de varejo demonstram pessimismo, segundo pesquisa da AAII.